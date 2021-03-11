Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstiklal Marşı, 84 milyonun ortak değeridir, paydasıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında Ankara'da açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Terör örgütlerine karşı yurtiçinde ve yurtdışında destan yazan kahraman ordumuzun, güvenlik görevlilerimizin her birine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mevlam bizleri şehitlerimizin kutlu yolundan, gazilerin yoldaşlığından ayırmasın.

Akif, müstemleke aydınlarına karşı bu toprakların sesi olmuş sembol bir şahsiyettir.

Mehmet Akif, sadece günlük hayatında değil, eserlerinde de özü ile sözü, yazdıklarıyla yaşantısı arasında tezat bulunmayan bir dürüstlük timsalidir. Tam anlamıyla miskinlik, atalet ve karamsarlık düşmanıdır. Nitekim şu şiiri adeta bunun sembolleşmiş halidir: Allah'a dayandım diye...

İstiklal Marşı, 84 milyonun ortak değeridir, paydasıdır"