Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar! "Yunanistan bizim dengimiz ve muhatabız değildir, olamaz"

Canlı yayın... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. İki saat 30 dakika süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kameraların karşına geçerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Öğretmen atamalarından derslik sayısına kadar eğitime verdiğimiz önceliğin neticelerimi görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Adını İlk Evim İlk İş Yerim olarak koyduğumuz kampanya 500 bin konutu kapsıyor. Kampanyanın ilk etabında 250 bin konut, 100 bin arsa ve 10 bin iş yerini 2 yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz. 5 bin konutluk ilk dilimin temelini 25 Ekim'de atıyoruz.

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2 yıl içinde 250 bin sosyal konutu tamamlayacak projeyi söz verdiğimiz şekilde hayata geçirmekte kararlıyız. Başvuru sayısı şimdiden 5 milyona dayanan bu kampanya, Türkiye’nin bu zamana kadar yapılmış en büyük konut projesi olacaktır. Milletimiz sosyal konut projemize çok büyük bir teveccüh göstermiştir. Gençlerimize, emeklilerimize, şehit yakını ve gazilerimize özel kontenjan ayırdığımız kampanyanın ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Yurt kapasitemizi 182 bin yataktan 850 bin yatağa çıkartarak hiçbir gencimizin barınma sorunu yüzünden eğitiminden mahrum kalmamasını sağlamanın gayreti içindeyiz. 14 Eylül'de 105 yurt binamızın daha açılışını yaptık.

BESLENME YARDIMI ARTIRILDI

Kredi ve burs konusunda da Türkiye, dünyanın en ileri sosyal devlet uygulamasına sahip ülkesidir. Kredi ödemelerinin sadece ana para üzerinden yapılabilmesine ilişkin düzenleme Ekim ayında Meclis gündemine de gelecektir. Ek yerleştirmelerin devam ettiği KYK'da kalan öğrencilerimize verdiğimiz beslenme yardımını günlük 25 liradan 60 liraya çıkarıyoruz. Beslenme yardımını aylık 1800 TL'ye yükseltiyoruz.

"SORUNLARA ÇÖZÜM GELİŞTİRİCİ BAŞ AKTÖR OLDUK"

Son 8-9 yıldır kesintisiz yaşadığımız saldırılar, bizi böyle bir erken uyarı sistemi oluşturmaya ve etkin bir şekilde çalışmaya mecbur bırakmıştır. Küresel krizler döneminde gelişmiş ülkeler bile savrulurken biz hedefimize doğru yürümesini bildik. Rusya Ukrayna savaşında her iki tarafla da diyaloğumuzu sürdürerek Tahıl Koridoru projesi başta olmak üzere pek çok başarıya imza attık. Sorunlara çözüm geliştirici baş aktör olduk.

Geçtiğimiz günlerde ABD ve Özbekistan'dan yaptığımız temaslarda Türkiye'nin vizyonunu ortaya koymuş olduk. Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. BM'nin 77. Genel Kurulu'na katılmak için New York'a gittik. Kovid salgını sonrası ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler yoğun ve bereketli idi. BM bünyesindeki eğitimin dönüştürülmesi zirvesinde Türkiye'de eğitim öğretimde yaşanan gelişmeleri liderlerle paylaştık.

Gök krizinden tahıl sevkiyatına kadar Türkiye'nin bölgesinde arabulucu rolüne dikkat çektik. Terörle mücadeleden Doğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmelere ülkemizin yaklaşımını açık yüreklilikle dile getirdik.

"HEDEFİMİZ DAHA FAZLA CAN KAYBI OLMADAN RUSYA UKRAYNA SAVAŞINI SONLANDIRMAKTIR"

Tahıl koridorunun açılması ile yakalanan diplomatik başarının esir takası ile devam etmesi ülkemiz adına gurur verici bir gelişme olmuştur. Hedefimiz daha fazla can kaybı olmadan Rusya Ukrayna savaşını sonlandırmaktır.

YUNANİSTAN'A SERT SÖZLER

Yunanistan'ın tahrik kokan hareketlerini takip ediyoruz. Yunanistan bizim dengimiz ve muhatabız değildir ve olamaz. Ülkemizin vaktini ve enerjisini dağıtmak istediklerini gayet iyi biliyoruz. Yunan siyasetçiler ve Yunan halkı bakımında bu tehlikeli bir oyundur. Türk askerinin süngüsünün önünden kaçtığı günleri unutup 'Tripoliçe Katliamı'nı zafer günü olarak kutlayanlar bunun hesabını daha vermediler. Birilerini etekleri altına saklanarak kalkınma olmaz onurlu duruş sergilenemez. Askeri yığınaklar ekonomik destekler Yunanistan'ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez. Netice itibarıyla Yunanistan'a karşı ülkemizin hak ve menfaatlerini savunmaktan geri kalmayız bu da iyi bilinsin.

"MODERN OLMAK BU BAY KEMAL"

Kara, hava, demir ve ulaştırma yatırımlarımızla insanların hayatını kolaylaştırıyoruz. İstanbul Havalimanı'ndan her dakika havalanan uçaklar sayesinde dünya nüfusunun yarısına erişilebiliyor. Bunları yaparken bir de muhalefetin takoz koyma siyaseti ile uğraştık. Milletimize söz verdiğimiz çoğu projenin açılışını yaptık bir kısmının da yapımı devam ediyor. İstanbul'dan İzmir'e 7 buçuk saatte gidilirken artık 3 buçuk saatte gidilebiliyor. Çanakkale Köprüsü ile feribot çilesine son vererek 6 dakikada ulaşım sağlıyoruz. İşte modern olmak bu Bay Kemal. Köprülerdeki araç geçiş sayısı her geçen gün artıyor. Menderes Vatan Caddesi'ni yaptığı zaman o zamanın CHP'si 'Buraya uçak mı indereceksiniz' diyordu. Aynı zihniyet devam ediyor.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİZ NE YAPTI GELİN ONU SÖYLEYİN"

Bu kadar büyükşehir belediyeleri kazandınız. Bu büyükşehir belediyeleriniz ne yaptı gelin onu söyleyin. Bir yol yapmaktan acizsiniz. Medeni olmak başka bir şeydir. Biz yol medeniyettir su medeniyettir diyoruz. Suyu ucuzlatacağınız söylemiştiniz şimdi suya zam üstüne zam yapıyorsunuz. Suyu gayet ucuz fiyata İstanbul halkına 1994 yılında biz verdik. Ondan önce yine CHP vardı.

Hiçbir havalimanında ve havayolunda bizimkiler kadar ikram yok. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu ayın ilk 22 gününde 13 bin 200 uçuş ile 2.2 milyondan fazla yolcu ağırladı. İstanbul Havalimanı bu ayın ilk 22 gününde 30 bin 970 uçuşla seyahat eden toplamda 5 milyondan fazla yolcuyu ağırladı.

Çarşamba günü ülkemizin en büyük sağlık yatırımlarından biri olan Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışını yapıyoruz.

ÇİFTÇİLERE ELEKTRİK FATURASI MÜJDESİ

Çiftçilerimizin en önemli gider kalemleri arasında yer alan elektrik faturalarındaki KDV oranını yüzde 8'e düşürmüştük. Bugün yeni bir düzenlemenin müjdesini veriyoruz. Bundan sonra elektrik faturaları aylık ödemek yerine hasat sonunda ödenebilecek. Geçmiş dönem elektrik borçları da 5 yıl vade ile faizsiz kapatabilecek. Hatta ana paranın da bir kısmından feragat edilecek. Amacımız gıda fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçmektir.

AİLE DESTEK PROGRAMINDA BÜTÇE 40 MİLYAR'A ÇIKTI

Aile Destek Programı'nın kapsamını genişletiyoruz. Bütçesini de 25 milyar lira ilave ile 40 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece bu programı ülkemizdeki toplam hane sayısının 10'da 1'ine ulaşacak etkinliğe kavuşturmuş oluyoruz.