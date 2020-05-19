Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından tüm İslam aleminin Kadir Gecesini kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Gecesi mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kadir gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum."