Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan hesabında paylaşımda "Kadir gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından tüm İslam aleminin Kadir Gecesini kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Gecesi mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kadir gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum."
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