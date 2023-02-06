Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş depremine ilişkin açıklama: İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş depremine ilişkin açıklama: İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş depremine ilişkin açıklama: İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir

Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.

Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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