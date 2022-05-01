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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kardeşlik şöleni" çağrısı! Bayram mesajı yayımladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kardeşlik şöleni" çağrısı! Bayram mesajı yayımladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kardeşlik şöleni" çağrısı! Bayram mesajı yayımladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı bayram mesajında,  "Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz, ezelden ebede giden kardeşliğimizi yenilediğimiz müstesna günlerdir. Milletimizden bu bayramı hangi kökene, inanca, meşrebe sahip olursa olsun 85 milyonun kucaklaştığı büyük bir kardeşlik şölenine dönüştürmesini istiyorum.” ifadelerini kullandı.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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