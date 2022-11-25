Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karkamış'ta tepkiyle karşılaşan Ümit Özdağ'a: "Daha bunlar iyi günleriniz"

Geçtiğimiz gün PKK/YPG'nin roketli saldırı düzenlediği Gaziantep'in Karkamış ilçesine giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yatığı konuşma yüzünden yaklaşık 40 kişilik bir grubun tepkisiyle karşılaşmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da yaşanan olayla ilgili bazı yorumlarda bulundu.

SİYASET YAPMAYA ÇALIŞTI

Ümit Özdağ Gaziantep Karkamış'taki saldırı sonrası olay yerine ziyarette bulunduğu sırada Suriye konusunu gündeme getirerek konuşma yapmaya çalıştı. Çevrede bulunanlar Özdağ'a "Acımız taze, siyaset yapmayın" diye tepki gösterdi. Partililer de vatandaşların tepkisine cevap verdi. Açıklamasını yarıda kesen Ümit Özdağ, kendisini eleştirenlerin yanına giderek konuşan Özdağ, daha sonra gazetecilere ziyaretlerinin bilinçli olarak provoke edildiği iddiasında bulundu.

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"BU İYİ GÜNLERİNİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da yaşanan olaylara değinerek Ümit Özdağ'a "İşte particiklerden bir tanesi dün Gaziantep'ten Karkamış'a geçmiş. Karkamış'ta mülteci kardeşlerimiz hakkında laf etmeye kalkınca, 'lütfen haset yapmayın' deyip kovdular. O da gidip bir dükkana sığınıyor. Daha dur, bu iyi günleriniz. Kadın ve çocuk katilleriyle dirsek dirseğe dolaşanlara inşallah 2023 ders yılı olacaktır" dedi.