Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Aday ol" çağrısı! "Hodri meydan, seçimlerde çık karşıma"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek Gücün yetiyorsa, yüreğin var ise, kendi özgür iraden var ise seçimlerde çık karşıma." dedi.

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Aday ol" çağrısı! "Hodri meydan, seçimlerde çık karşıma"

Partisinin grup toplantısında konuşarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hala daha adayını belli edemeyen altılı masa liderlerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na canlı yayında seslenerek çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Aday ol çağrısı! Hodri meydan, seçimlerde çık karşıma

"BIRAKALIM KARARI MİLLET VERSİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kılıçdaroğlu'na buradan bir çağrı yapıyorum. Madem kendine bu kadar güveniyorsun, madem siyaset tarzına bu kadar eminsin, öyle ise hodri meydan. Gücün yetiyorsa, yüreğin var ise, kendi özgür iraden var ise seçimlerde çık karşıma. Fikirlerimizi, vizyonlarımızı yarıştıralım. Bırakalım kararı millet versin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Aday ol çağrısı! Hodri meydan, seçimlerde çık karşıma

Kılıçdaroğlu'na çıkış yapan Erdoğan "Kürsüye çıkıyor, 'ya benimle olun ya önümden çekilin' diyor. Efeleniyor ha. Bay Kemal senin nasıl bir devrimci olduğunu bilmiyorum ama ben muhafazakar bir devrimciyim." ifadelerine yer verdi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu! Asgari ücret zammı için sinyali verdi: Aralık ayında sözümüzü yerine getireceğiz
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu! Asgari ücret zammı için sinyali verdi: Aralık ayında sözümüzü yerine getireceğiz
Damat nikah memurunun evlilik sorusuna öyle bir yanıt verdi ki... Sosyal medyada gündem olan o anlara eleştiri yağdı! "Masayı terk etmelik olay"
Damat nikah memurunun evlilik sorusuna öyle bir yanıt verdi ki... Sosyal medyada gündem olan o anlara eleştiri yağdı! "Masayı terk etmelik olay"
İYİ Parti grup toplantısında konuştu! Meral Akşener, kürsüye baret takarak çıktı
İYİ Parti grup toplantısında konuştu! Meral Akşener, kürsüye baret takarak çıktı
Zeydan Karalar'ın iki ilçenin Osmaniye'ye bağlanacağını iddia etmesine Adana Valiliği'nden yalanlama: "Hayali konularla kamuoyunu meşgul ediyor"
Zeydan Karalar'ın iki ilçenin Osmaniye'ye bağlanacağını iddia etmesine Adana Valiliği'nden yalanlama: "Hayali konularla kamuoyunu meşgul ediyor"
Son Haberler
İnanmakta güçlük çekeceksiniz! İşte nişanlı bir çiftin "Kader diye bir şey gerçekten var" dedirten şaşırtıcı hikayesi...
İnanmakta güçlük çekeceksiniz! İşte nişanlı bir çiftin "Kader diye bir şey gerçekten var" dedirten şaşırtıcı hikayesi...
Cenazenizden sonra neler yaşanacağını anlatan adamı izleyince bütün moraliniz alt üst olacak! "Sağ ol abi, ölmüş kadar oldum"
Cenazenizden sonra neler yaşanacağını anlatan adamı izleyince bütün moraliniz alt üst olacak! "Sağ ol abi, ölmüş kadar oldum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Aday ol" çağrısı! "Hodri meydan, seçimlerde çık karşıma"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Aday ol" çağrısı! "Hodri meydan, seçimlerde çık karşıma"
Genç influencer yemeye çalıştığı hayvandan derin darbe aldı! Akıllanmadı, tekrarı olacağını söyledi!
Genç influencer yemeye çalıştığı hayvandan derin darbe aldı! Akıllanmadı, tekrarı olacağını söyledi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadın çiftçiler çalışıyor, erkekler kahvehanede zar atıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadın çiftçiler çalışıyor, erkekler kahvehanede zar atıyor"
Ankara Valiliği duyurdu! Bu yollar toplu açılış sona erene kadar trafiğe kapanacak!
Ankara Valiliği duyurdu! Bu yollar toplu açılış sona erene kadar trafiğe kapanacak!
Çok Okunanlar
2022 YDS/2 başvuruları bitti mi, son başvuru tarihi ne, sınav başvuru ücreti ne kadar? YDS/2 ne zaman, hangi tarihte olacak?
2022 YDS/2 başvuruları bitti mi, son başvuru tarihi ne, sınav başvuru ücreti ne kadar? YDS/2 ne zaman, hangi tarihte olacak?
2022 KPSS ÖABT sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? KPSS ÖABT sonuç görüntüleme ekranı...
2022 KPSS ÖABT sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? KPSS ÖABT sonuç görüntüleme ekranı...
Amasya’da feci kaza! Yolcu otobüsü ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var!
Amasya’da feci kaza! Yolcu otobüsü ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var!
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu! Asgari ücret zammı için sinyali verdi: Aralık ayında sözümüzü yerine getireceğiz
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu! Asgari ücret zammı için sinyali verdi: Aralık ayında sözümüzü yerine getireceğiz
Maden şehidinin mezarında Kur’an okumuştu! Bakan Bozdağ'dan eleştirilere yanıt: "Kur’an okudu' diye ayıplanmak şereflerin en büyüğüdür"
Maden şehidinin mezarında Kur’an okumuştu! Bakan Bozdağ'dan eleştirilere yanıt: "Kur’an okudu' diye ayıplanmak şereflerin en büyüğüdür"
Masterchef Atike'nin gözüne ne oldu? Gözünde neden bandaj var?
Masterchef Atike'nin gözüne ne oldu? Gözünde neden bandaj var?
Yorumlananlar
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
Bugün kimin maçı var 19 Ekim 2022 Çarşamba? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 19 Ekim 2022 Çarşamba? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!
Son seçim anketine AK Parti damgası! Oy oranı yüzde 40'ı aştı! İşte son seçim anketinin sonuçları...
Son seçim anketine AK Parti damgası! Oy oranı yüzde 40'ı aştı! İşte son seçim anketinin sonuçları...