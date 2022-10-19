Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Aday ol" çağrısı! "Hodri meydan, seçimlerde çık karşıma"

Partisinin grup toplantısında konuşarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hala daha adayını belli edemeyen altılı masa liderlerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na canlı yayında seslenerek çağrıda bulundu.

"BIRAKALIM KARARI MİLLET VERSİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kılıçdaroğlu'na buradan bir çağrı yapıyorum. Madem kendine bu kadar güveniyorsun, madem siyaset tarzına bu kadar eminsin, öyle ise hodri meydan. Gücün yetiyorsa, yüreğin var ise, kendi özgür iraden var ise seçimlerde çık karşıma. Fikirlerimizi, vizyonlarımızı yarıştıralım. Bırakalım kararı millet versin." dedi.

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Kılıçdaroğlu'na çıkış yapan Erdoğan "Kürsüye çıkıyor, 'ya benimle olun ya önümden çekilin' diyor. Efeleniyor ha. Bay Kemal senin nasıl bir devrimci olduğunu bilmiyorum ama ben muhafazakar bir devrimciyim." ifadelerine yer verdi.