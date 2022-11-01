Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu açıklamalarına tepki: "Haramı, helali gayet iyi bilen bir iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde uyuşturucu baronları hakkında konuşarak emniyeti hedef alan konuşmaları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir programda Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları hakkında konuşarak "CHP genel başkanının attığı iftiraya cevaplandırmak değinmek zorunda kalıyorum" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu "O kadar müsrifce harcadılar ki beytülmale el atacak, el uzatacak hale geldiler. Hazineyi boşalttılar, ekonomiyi çökerttiler, tüm kaynaklar tükenince de iktidarda kalmak için çok kirli bir oyuna girdiler. Bu oyun neydi sevgili halkım? Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. ‘Getir, nereden getirirsen getir, kaynağını sormayacağım’ dediler ve bu kirli parayı yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar." şeklinde konuşmuştu.

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"BİZ HELALİ HARAMI İYİ BİLİRİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da yaşanılan bu konuya değinerek "CHP Genel Başkanının güvenlik güçlerimize attığı bu iftirayı cevaplandırmayı cumhurbaşkanı olarak sorumluluğumun bir gereği, böyle gördüğüm için değinmek mecburiyetinde kalıyorum. Türkiye geçmişte en iğrenç en alçak iftiralarla ülkenin seçilmiş başbakanını darağacına gönderecek kadar pespayeleşen tek parti devri zihniyetinin hezeyanlarına maruz kalmıştı.

Biz haramı iyi biliriz, helali iyi biliriz, haram size kalsın ey siyasiler, bunu da böyle bilin. Haramı, helali gayet iyi bilen bir iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin, onu sen aynaya bak kendinde ara.

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"EMNİYET TEŞKİLATINA İFTİRADA BULUNAMAZSINIZ"

Şuan siz kalkıp Güneydoğu'da, Doğu'nun değişik yerlerinde uyuşturucu köklerini toplamak suretiyle bu mücadeleyi veren emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette bulunamazsınız, bu tür bir iftirada bulunamazsınız. Böyle bir teşkilatı siz nasıl olurda ‘Türkiye cari açığını uyuşturucu satmak suretiyle kapatıyor’ dersiniz? Bu ne insafsızlıktır. Bu ne vicdansızlıktır. Hükümetimizin cari açığını uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zavallılara bir sözüm var, onu yarın söyleyeceğim. Yarın bu konuşmamı çok daha farklı bir şekilde grup konuşmamda yapacağım.

"DÜNYADA ÖRNEK ALINACAK BİR BAŞARIYA SAHİBİZ"

Şimdi bizden polisiyle, jandarmasıyla, sahil güvenliğiyle; emniyet güçlerimizin canları pahasına yürüttüğü uyuşturucuyla mücadeleyi hiçe sayarak yalanlarla ve iftiralar üzerinden benzer bir oyunun peşindedir. Halbuki biz batı ülkelerinin baş edemedikleri için resmen serbest bıraktıkları uyuşturucuyla mücadelede dünyaya örnek olacak bir başarıya sahibiz.

Terörün hedefleri açısından Kızılay'da bomba patlatmakla yalanı bir silah olarak kullanmak arasında hiçbir fark yoktur. Güvenlik güçlerimizi, seçilmiş Cumhurbaşkanını, İçişleri Bakanını ilzam ederek kendine siyasi alan açtıklarını sananlar uyuşturucu baronlarına hizmet ediyor." şeklinde konuştu.