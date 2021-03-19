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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik AB görüşmesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik AB görüşmesi!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüştü. Telekonferans olarak yapılan görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik AB görüşmesi!

Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile videokonferans görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden videokonferans yöntemiyle katıldığı görüşme, 45 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın de bulundu.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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