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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, bugün cuma namazı sonrası yaptığı basın açıklamasında Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağıyla ilgili bilgiler verdi. Erdoğan açıklamasında “Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor. Ama değerlendirmesini tabii Bilim Kurulu yapacağı gibi, biz de Bilim Kurulu ile bunu paylaşabiliriz. Ama Kurban Bayramı'nın özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek, herkes özellikle de birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Şu an için gündemimizde böyle bir durum yok” dedi.

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17 Temmuz 2020 Cuma 15:16

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