Erdoğan'dan Nevruz mesajı: Daha güvenli bir geleceği ilmek ilmek inşa etmeyi sürdüreceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Nevruz dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Erdoğan, Nevruz Günü'nü tebrik ettiğini belirterek şu sözleri kaydetti;

"Orta Asya’dan Anadolu ve Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada binlerce

yıldır coşkuyla kutlanan Nevruz’un işaret ettiği birlik ve dayanışma duygusunun tüm dünyaya kök salmasını ve daim olmasını diliyorum. Nevruz’un yeşerttiği umut ve heyecanla hem ülkemiz hem bölgemiz hem de bütün insanlık için daha müreffeh, daha adil ve daha güvenli bir geleceği kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla omuz omuza vererek ilmek ilmek inşa etmeyi sürdüreceğiz.

Nevruz’un aziz milletimize ve bütün insanlığa esenlik, bereket ve muştular getirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla

selamlıyorum."