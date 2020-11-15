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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Salgının ilk günlerinden itibaren Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin yardımına koştuk. 149 milyon lira yardım yaptık. Salgınla mücadelede tüm insanlığa örnek olacak bir duruş sergiledik” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Salgının ilk günlerinden itibaren Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin yardımına koştuk. 149 milyon lira yardım yaptık. Salgınla mücadelede tüm insanlığa örnek olacak bir duruş sergiledik” dedi.
 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “500 yataklı bir hastaneyi daha Kuzey Kıbrıs'a kazandıracağız”

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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