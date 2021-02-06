Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslümanlar çift yönlü cendereye alınıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul programında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sadece salgın döneminde ortaya çıkan tablo bile ülkemizin son 18 yılda nereden nereye geldiğini göstermeye kafidir. Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın birçok ülkesini hazırlıksız yakalayan bu salgın sürecini, Türkiye hamdolsun başarıyla yönetmiştir. Salgın döneminde, Türk olmanın gururunu, Türk pasaportu taşımanın güvenini bir kez daha tüm vatandaşlarımıza yaşattığımıza inanıyorum.

'MÜSLÜMANLAR ÇİFT YÖNLÜ BİR CENDEREYE ALINIYOR'

Neredeyse her gün sırf Türk ve Müslüman olduğu için saldırıya uğrayan bir insanımızın haberini alıyoruz. Batı dünyası zehirli bir sarmaşık gibi günden güne büyüyen bu tehdit karşısında önlem almamakta ısrar ediyor. Müslümanların mukaddes değerlerine yönelik saldırılar, fikir özgürlüğü parantezine alınarak ısrarla görmezden geliniyor. Eş zamanlı olarak Avrupa İslamı, Fransa İslamı, Avusturya İslamı gibi projelerle Müslümanlar çift yönlü bir cendereye alınıyor. Bu bir asimilasyon projesidir. Giderek yaygınlaşan bu projeye karşı hep birlikte mücadele etmemiz şarttır.

'IRKÇI MUAMELERİ BÜYÜKELÇİLİK VE BAŞKONSOLOSLUKLARIMIZA BİLDİRİN'

Türklerin veya Müslümanların konumuyla ilgili herhangi bir meselede başta sizler olmak üzere tüm kurumlarımız aktif sorumluluk üstlenmelidir. Sizlerden ricamız, vatandaşlarımıza yönelik ırkçı, ayrımcı, İslam düşmanı muamelelerin büyükelçilik ve başkonsolosluklarımıza bildirmenizdir. İlgili tüm kurumlarımız özellikle eğitim ve din hizmetleri alanında üzerine düşenleri yapıyor. Bununla birlikte bu alanda halen ciddi eksiklerimizin olduğunu biliyoruz. Sizlerin de eğitim çalışmalarına dahil olmanızda bu bakımdan büyük fayda görüyorum. Avrupa'daki Türklerin müreffeh geleceği için gereken adımları hep birlikte atacağımıza inanıyorum.