Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin - Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama: İstanbul'da liderler zirvesi gerçekleştirilebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını İstanbul'daki Hz. Ali Camii'nde kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Zelenskiy ile görüşmemiz oldu Saat 16.00 gibi Putin'le görüşmemiz olacak.

Liderler bazında özellikle Kırım ve Donbas noktasında bir adımın atılması için bunu en üst düzeyde liderlerle görüşmenin ve bu konuya da ev sahipliği yapabileceğimizi kendilerine ifade ettik. Sayın Zelenskiy'in olumlu bakışı var. Sayın Putin'in de yaklaşımı olumlu. Tarihi onlar belirleyecek. İstanbulumuzda böyle bir liderler zirvesini gerçekleştirebilir ve neticesinde bu olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek bizler de Türkiye olarak bundan büyük bir mutluluk duyacağız.

KARADENİZ'DEKİ MAYINLAR

Denizlerimizdeki mayınlarla ilgili deniz kuvvetlerimiz ciddi bir çalışmanın gayreti içerisinde. Şu ada bir sıkıntı söz konusu değil. Başta Savunma Bakanım olmak üzere deniz kuvvetleri konunun takibini yapıyorlar, tedbiri elden bırakmayacağız.

Detaylar gelecek...