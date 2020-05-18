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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabında Kars ve Hakkari'de şehit olan askerler ile ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabında şehit askerler için taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kars ve Hakkâri'de şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ve Sözleşmeli Er Halil Çakır'a Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. 

Milletimizin başı sağolsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı:

Gece Editörü

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