Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabında şehit askerler için taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kars ve Hakkâri'de şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ve Sözleşmeli Er Halil Çakır'a Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.

Milletimizin başı sağolsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı: