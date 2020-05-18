Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabında Kars ve Hakkari'de şehit olan askerler ile ilgili paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabında şehit askerler için taziye mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Kars ve Hakkâri'de şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ve Sözleşmeli Er Halil Çakır'a Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.
Milletimizin başı sağolsun."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı:
Kars ve Hakkâri'de şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ve Sözleşmeli Er Halil Çakır'a Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 18, 2020
Milletimizin başı sağolsun.
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