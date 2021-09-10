Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: "Fatih Sultan Mehmet kim, siz kimsiniz?"

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti genişletilmiş il toplantısında konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın gündeminde Afet bölgelerinden etkilenen vatandaşların yaralarına gidermek adına yapılan çalışmalar vardı. Erdoğan, öte yandan Ekrem İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmet benzetmesi yapan Meral Akşener'e de sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır ve biz aşkı böyle anladık, böyle tanımladık ve bu yola böyle çıktık. Buradan Kahramanmaraş'ın tüm hanelerini canı gönülden selamlıyorum.

Gençler esasen kahramanlar diyarı Maraş'a 31 Temmuz'da gelecektik ancak orman yangınları sebebiyle ziyaretimizi ertelemek zorunda kaldık. Kahramanmaraş'a verdiğimiz sözü yerine getirmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum."

"FELAKET BÖLGERİNE BÜYÜK BİR ÇIKARMA YAPTIK"

"Felaket bölgelerine büyük bir çıkarma yaptık. Temel gıda maddelerinden barınmaya kadar vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını giderdik. Afetzedeler, devlet nerede diye sordurmadık.

Türkiye'nin kerim devlet vasfı yaşanan son hadiselerle bir kez daha kendini belli etmiştir. Devletimiz artık 80'lerin 90'ların enkaz altında kalan devleti değildir. İmkanları da gelişmiştir.

Bugün hedefleriyle büyük bir Türkiye Cumhuriyeti vardır. Benzer afetlere maruz kalan batılı ülkeler günlerce afet bölgelerine ulaşamazsak devletimizin vatandaşını yalnız bırakmamıştır. Felaketleri yaşayan illerin tümü devletin yardım elini yanında hissetmiştir. Bu süreci dünyaya örnek gösterilecek bir başarıyla yönetmiştir."

"ZARAR GÖREN BİNALARIN YERİNE YENİLERİNİ İNŞA ETMEYE BAŞLADIK"

"Afet bölgelerinde vatandaşlarımızın zararlarını tazmin çalışmaları halen devam ediyor. Binaların yerine yenilerini inşa etmeye başladık. 1 yıl içerisinde bunları bitireceğiz. Hak sahiplerine binalarını teslim edeceğiz. Bunu daha önce depremlerle sarsılan illerimizde sağladık.

Sel ve yangın afetini yaşayan illerimizde de aynısını yapacağız. Tek kaygımız muhalefetin bu çalışmalara destek olmak yerine günlük siyasetin kısır tartışmalarına alet etmesidir.

Öyle ki vatandaşlarımızın canının ve malının derdine düştüğü bir dönemde muhalefet partileri istismar peşinde koştular.Olmadık iftiralarla, yetmediği yerde yalan terörüne sarılarak insanımızın kafasını bulandırmaya çalıştılar. Afetler meselesinde de muhalefet sınıfta kalmıştır. Muhalefetin her konuyu siyasileştirme gayreti burada da ifşa olmuştur. "

"FATİH SULTAN MEHMET KİM SİZ KİM"

Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesini hatırlatan Cumhurbaşkanı,

"Meral hanım sen kimlerle yürüyorsun? "Zulüm 1453'te başladı" diyenlerle berabersin!

Fatih Sultan Mehmet kim siz kimsiniz" ifadelerine yer verdi.