Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi parti liderlerinin Netflix göndermesine yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan; YouTube, Netflix gibi platformlara ile ilgili "Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, parlamentomuzdan bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz" demişti..

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuya esprili bir dille yaklaştı.

Meral Akşener paylaşımında "Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın @RTErdogan " ifadesini kullandı.

Meral Akşener'in paylaşımını yorumla birlikte retweet eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında "Aman Meral Hanım, şimdi hırsından spoiler verir" ifadesine yer verdi.

Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları sonrası Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.