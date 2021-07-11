Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa soykırımı mesajı!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Srebrenitsa soykırımı ile ilgili "Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin, ne surette olursa olsun, geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz, ülke içindeki her bir bölgenin istikrarı Bosna-Hersek için, Bosna-Hersek'in istikrarı ise Balkanlar başta olmak üzere tüm Avrupa için zaruridir" dedi.

Ayrıntılar geliyor..