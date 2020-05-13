Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz telefon: "Kadirşinaslığınızı unutmamız mümkün değil"

Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü göndererek destekte bulunan ve Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben mektup yazan Mukadder Öksüz, mektubunda “Bizler 15 Temmuz'da vatanımız için nasıl bir ve beraber olduysak bugün de hastalık sebebiyle mağdur olan kardeşlerimizin yanında bir ve beraber olmalıyız. Maddi varlığım olarak bir tek yüzüğüm var onu da çorbada benimde tuzum olsun diyerek bu hayır kampanyasına gönderiyorum" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mukadder Öksüz'ün bu anlamlı mektubuna “Ülkemiz için göstermiş olduğunuz kadirşinaslığı unutmamız mümkün değil" diyerek teşekkür etti.

Bugüne kadar Milli Dayanışma Kampanyası'nda ihtiyaç sahibi vatandaşlara aktarılmak üzere 2 milyar liranın üzerinde bağış toplandı.