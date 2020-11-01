Memleketi Rize’de eski Başbakan Mesut Yılmaz için gıyabi cenaze namazı kılındıKartallı Kazım ölümünün 60. yılında törenle anıldıUdinese - Milan maçı CANLI İZLEDepremde yıkılan apartman ile ilgili kahreden tesadüf!Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da önemli açıklamalarda bulunuyor!İstanbul'da toptan ve perakende fiyatları arttıZindaşti ne demek? Zindaşti davası | Burhan Kuzu Zindaşti incelemesiCadılar bayramı kutlaması yapan Şeyma Subaşı tepkileri topladı!Alev Alev 1. bölüm ne zaman başlıyor? Oyuncuları kim? Konusu ne?Doğanlar Apartmanından Belkıs Onat, Çiğdem Gümüşel ve Rüzgar Gümüşel'in cansız bedenlerine ulaşıldı
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'teşekkür' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'teşekkür' mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depremi nedeniyle dayanışma mesajı ileten ülkelere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'teşekkür' mesajı!

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileklerini ve taziye mesajları ileten ülkelere teşekkür eden Erdoğan, Twitter hesabından ülkelerin bayraklarıyla paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz."

 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT