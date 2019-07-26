Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'nda önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;
- Ülkemizdeki tüm çiftçilerin Hasat Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum.
- Bugün açıkladığımız fındık fiyatları ile siz üreticilerimize güzel haber verdiğimizi düşünüyorum.
- Türkiye'nin ilk yerli üretim traktörünün tanıtımını ve üretimini yaptık. 45 dakika sarj süresi ile 7 saat araklıksız çalışabilen ve 105 beybir gücü ile seri üretime hazır.
- Bu projenin hayata geçmesine emek veren herkese teşekkür ediyorum.
- Yağlı tohum ve hububatta ödemeleri olan üreticilerimize bu müjdeyi veriyorum. Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİHEM
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