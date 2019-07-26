Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

- Ülkemizdeki tüm çiftçilerin Hasat Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum.

- Bugün açıkladığımız fındık fiyatları ile siz üreticilerimize güzel haber verdiğimizi düşünüyorum.

- Türkiye'nin ilk yerli üretim traktörünün tanıtımını ve üretimini yaptık. 45 dakika sarj süresi ile 7 saat araklıksız çalışabilen ve 105 beybir gücü ile seri üretime hazır.

- Bu projenin hayata geçmesine emek veren herkese teşekkür ediyorum.

- Yağlı tohum ve hububatta ödemeleri olan üreticilerimize bu müjdeyi veriyorum. Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz.