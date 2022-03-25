Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa söz! "Hayat pahalılığı sorununu aşacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda Tokat Havalimanı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışını gerçekleştirdi. "Yeni Tokat Havalimanı'nı şehrimizin gelecekteki hedeflerinin bir sembolü olacaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'a son 20 yılda 47 milyar liralık yatırım yapıldığını aktardı. Son günlerde vatandaşın cebini yakan hayat pahalılığı hususuna da değinen Erdoğan, "Hayat pahalılığı sorununu aşacağız" şeklinde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satır başlıkları;

"3 yıldır gelemediğimiz Tokat'ı özlemişiz. Görüyoruz ki Tokat da bizi özlemiş. Tokatlı kardeşlerim bizi büyük bir coşkuyla selamladı. Bugün hem sizlerle hasret gidermek, hem yeni havalimanımızın açılışını gerçekleştirmek için birlikteyiz.

Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Aramıza hiçbir fitne fesat haset sahibini sokmasın."

MUHSİN YAZICIOĞLU'NU UNUTMADI

"13 yıl önce yine 25 Mart günü vefat haberini aldığımız Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi hayırla yad ediyorum. Ülkemiz siyasetinin son dönemlerinde kimlerin nereye savrulduğunu gördükçe, hep Muhsin kardeşimin onurlu ve sağlam duruşunu hatırlıyorum. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet tüm milletimize başsağlığı diliyorum.

Tokat olarak biz beraberiz, kardeşiz hep birlikte Türkiye'yiz. Tokat sadece şehirlerden bir şehir değildir. Osmanlı'nın hakimeyetine girdikten sonra ülkenin 3. kalabalık şehriydi. Tokat aynı zamanda önemli bir zanaat ve üretim merkeziydi. Bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar.

Dün NATO'daydım. Orada mesajlarımızı verdik. Türkiye olarak nerede durduğumuzu anlattık."

YATIRIM BEDELİ 5 MİLYAR LİRA

"Yatırım bedeli 5 milyar lirayı bulan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını bugün bu meydanda yapıyoruz. Tokat'a yakışır. Daha nice yatırımlar var. Yeni Tokat Havalimanı'nı şehrimizin gelecekteki hedeflerinin bir sembolü olacaktır.

Yatırım bedeli 1 milyar 200 milyon. Yıllık 2 milyon yolcu kapasitesi var. Çok uzun yıllar boyunca ihtiyacı karşılayacaktır. Yeni havalimanımızın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Tek ulaştırma yatırımı havalimanımız değil, Tokat çevreyolu köprüsü ve heyelan ıslahının, Reşadiye Asbastı yolunun Tokat-Sivas yolu ikbalinin, tarihi Hıdırlık Köprüsü'nün restorasyonunun da resmi açılışını gerçekleştiriyoruz.

25 ayrı yatırımı eğitimde hizmete açıyoruz. Güneş enerjisi santralimizi de resmen bugün hizmete sunuyoruz. 150 yataklı Erbaa ve Turan, 10 yataklı Pazar devlet hastanesinin de aralarında bulunduğu çok sayıda sağlık yatırımının açılışını da bugün yapıyoruz. "

20 YILDA 47 MİLYAR LİRA YATIRIM

"Geçen hafta 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün açılışı çok şiddetli rüzgar altındaydı. Şifa bulduk. Henüz atlatamadık. Yeter ki bu açılışları yaparken şifayı kapalım. Bu şifa bizleri çok daha ileriye taşıyacaktır. Tüm eser ve hizmetlerin Tokat'ımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Son 20 yılda Tokat'a kazandırdıklarımız var ki saatlerce anlatsam bitiremem. Yatırım tutarı ne biliyor musunuz... 47 milyar lirayı bulan bu yatırımları ana başlıklarıyla hatırlatayım. 4 tane yüzme havuzu yaptık, güreşte tarih boyunca büyük şampiyonlar çıkardı Tokat... Biz Hüseyin Akbaş'ı unutmayız. Güreş antrenman salonu ile katkıda bulunduk. "

"İNSAN ÖLÜR ESERİ KALIR"

"Spor salonu ve kültür merkezimiz de yolda. İhtiyaç sahiplerine toplam 3,5 milyar lira tutarında kaynakla destek olduk. 46 adet sağlık tesisi inşa ettik. 16 km'den devraldığımız bölünmüş yola 278 km ilave yaptık. 294 km'ye ulaştırdık. Birileri laf üretir, biz ise iş üretiriz.

Eşek ölür semeri kalır insan ölür eseri kalır... Farkımız bu. Burada ne kaldı 15 ay. 15 ayda kapı kapı dolaşmaya var mıyız... Haziran 2023'te ben inanıyorum ki karşımdaki muhteşem tablo yeni bir destan yazacaktır. TOKİ vasıtasıyla 5 bin konut yaptık. İnşası süren 296 konutu da bu yıl tamamlıyoruz.

Toplam 6 millet bahçesi kazandırıyoruz. 9 baraj ve bir göleti bitirdik. 3 baraj daha inşa ediyoruz. 1,5 milyar lira Tokatlı çiftçilerimize tarımsal destek verdik. Cumhur İttifakı çiftçi buluşmasını yapacağız. Modern toplumlar ne yaşıyorsa benim toplumum da bunu yaşayacak. Daha iyi olacak.

2023'te vereceğiniz destekle daha büyük hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Türkiye büyük bir ülkedir. Türk milleti büyük bir millettir. En zayıf döneminde Çanakkale'yi düşmanlarına mezar eden bir milletiz. Şimdi Çanakkale'de dünyanın bir numaralı asma köprüsünü yaptık mı... Fiyatı 2,5 milyar avro.

Muhalefet konuşuyor. Muhalefete davet yaptık, siz de gelin dedik... Beraber açalım, Bay Kemal gelmedi... Yanındakiler gelmedi... Ya gelin de bu heyecanı birlikte yaşayalım... Gelmediler... Biz milletimizle beraber açtık. Bu millet bunlara layık.

Japonya bir numaraydı. Biz onları da geçtik 1 numara biz olduk. Eskiden saatlerce beklenirdi. Ama şimdi 6 dakika... Niye... Benim milletim buna layık onun için. Kağıt üzerinde parsellenen kıyısından köşesinden yağmalanmaya başlanan vatan topraklarını verdiği milli mücadele ile üzerinde yeni bir devlet inşa etmiş milletiz. "

"EKONOMİYİ BÜYÜTMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

"Gençler siz TEKNOFEST gençliğisiniz. Biz de bu aziz millete layık olmaya gayret ediyoruz. Gerektiğinde vesayetçilere, gerektiğinde sokakları karıştırmaya çalışan çapulculara gerektiğinde silaha sarılan darbecilere meydan okurken önce Allah'a sonra milletimize güvendik.

Bir süredir mücadelemizi ekonomide yürütüyoruz. Bu sürecin de sancılarını yaşıyor. Bedellerini ödüyoruz. Salgın döneminde dünyadaki dengelerin nasıl sarsıldığını gördük. Şu an 19 şehir hastaneleriyle sizlerleyiz. Artık hastanemizin olmadığı vilayetimiz yok.

Pandemi daha bitmemişten Ukrayna- Rusya krizi ortaya çıktı. Küresel enerji ve Emtia fiyatlarının yansımalarını da kısa sürede aşacaktır. Ülkemizi büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. "

"HAYAT PAHALILIĞI SORUNUNU KISA SÜREDE AŞILACAK"

"Asgari ücret artışından sosyal desteklere kadar vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmemeye çalışıyoruz. Hayat pahalılığının canımızı yaktığını biliyoruz. Kimi üretimdeki artışlardan kimi aç gözlülükten kaynaklanan yol açtığı yükün farkındayız. Hukuki önlemlerle bu sürecin yükünü azaltmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin gücünün büyüklüğünü herkes görüyor.

Ekonomideki çalkantılar tüm dünyada. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada yaşanıyor. Biz bu süreci fırsata dönüştürdük. Asgari ücrete yaptığımız zamla en yüksek zammı yaptık. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. "

"2700 METRE UZUNLUĞUNDA"

"Yeni Tokat Havalimanı bugünkü açılışla birlikte faaliyete geçti. 550 milyon lira yapım bedeli olan havalimanından haftanın 7 günü İstanbul'a uçuş düzenlenecek. 2700 metre uzunluğundaki pisti ile dikkat çeken havalimanında ASELSAN tarafından üretimi yapılan yerli ve milli X-Ray cihazları kullanıldı."

"7 UÇAK KAPASİTESİ VAR"

"5 yolcu 2 kargo olmak üzere 7 uçak park kapasiteli, pist uzunluğu 2 bin 700 metre olan Yeni Tokat Havalimanı 16 bin 200 metrekarelik terminal binasına sahip. "

YILLIK YOLCU KAPASİTESİ 2 MİLYON

"Havalimanından, açılışın ardından haftada 7 gün uçuş yapılacağı belirtildi. Yıllık yolcu kapasitesi 2 milyon olan yeni havalimanı altyapı projesi kapsamında pist, apron, taksi yolu, çevre güvenlik duvarı, çevre güvenlik yolu, hava seyrüsefer yardımcı istasyonunun inşaatı tamamlandı."