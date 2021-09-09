Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a çağrı: Hak ve menfaatlerimize saygı göstermesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi tarafından İzmir’de düzenlenen “Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu”na gönderdiği video mesajından Yunanistan ile ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye, Suriye kaynaklı düzensiz göçün engellenmesine yönelik verdiği olağanüstü mücadelede tek başına bırakılmıştır.

Suriyeli mazlumlara kapanan kapıların, 251 vatandaşımızın kanını dökmüş FETÖ'cü canilere sonuna kadar açılması insanlık adına hicap kaynağıdır.

Mülteci krizi, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine vesile olabilecekken, bu fırsat Yunanistan'ın uzlaşmaz tutumu sebebiyle heba edilmiştir.

Komşumuz Yunanistan'dan hak ve menfaatlerimize saygı göstermesini, oldubittilerden ve tek taraflı eylemlerden kaçınmasını bekliyoruz. Yunanistan ile hakkaniyete, adalete ve iş birliğine dayalı, komşuluk hukukunu gözeten çözüm yolları bulacağımıza inanıyorum."

Detaylar gelecek...