Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacağı saat belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Bu sözlerin ardından tüm Türkiye merakla Cuma günü yapılacak açıklamaya odaklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın saat 15:00'te açıklama yapacağı öğrenildi.