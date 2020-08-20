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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacağı saat belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacağı saat belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada cuma günü bir müjde vereceğini ve Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını bildirmişti. Erdoğan'ın yarın saat 15.00'da açıklama yapacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacağı saat belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacağı saat belli oldu!

Bu sözlerin ardından tüm Türkiye merakla Cuma günü yapılacak açıklamaya  odaklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın saat 15:00'te açıklama yapacağı öğrenildi.

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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