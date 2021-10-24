Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Almanya'dan tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 büyükelçiyi 'istenmeyen kişi' olarak ilan etmişti. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz de bu büyükelçiler arasında yer almaktaydı. Almanya dahil birçok ülke bu konuda tepki gösterdi.

Almanya'nın Bild gazetesi durumun Alman politikacılar tarafından rahatsızlıkla karşılandığını belirtti. Durum hakkında sert bir biçimde kınanma çağrısı yapıldığını ifade ettiler.

Aktarılanlara göre Almanya Federal Meclis Başkan Yardımcısı Yeşiller partili Claudia Roth Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep ediyor.

“Erdoğan’ın kendisini eleştirenlere karşı vicdansız tutumu hiçbir engel tanımıyor” ifadelerini kullanan Roth, Erdoğan'ın otoriter tavırlarına uluslararası arenada karşı gelinmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'ye yönelik olarak yaptırım kararı uygulanması gerektiğini söyleyen Roth, savunma ürünlerinin durdurulması talebinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NELER SÖYLEMİŞTİ?

Cumartesi günü Eskişehir'de toplu açılış töreni gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende, "Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, Türkiye! Burada kalkıp da Dışişleri'ne gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. 'Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Zira, bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler" ifadelerini kullanmıştı.

CLAUDIA ROTH KİMDİR?

Daha önce Avrupa Parlamentosu'nda görev alan Roth, o dönemden bugüne kadar Avrupa Birliği'nin "Türkiye'yi uzak tutma kararlılığını" eleştirdi. 1995 yılında Başbakan Tansu Çiller'in Avrupa Birliği-Türkiye Gümrük Birliği'nin bir koşulu olarak insan hakları reformlarını hayata geçirme becerisine ilişkin şüphelerini dile getirmişti. Haziran 2013 tarihinde Taksim meydanında olan Roth, Gezi Park'ının boşaltılması için atılan biber gazından etkilenenler arasında yer alıyordu.