Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine Kılıçdaroğlu'ndan cevap!
Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 büyükşehirin belediye başkanını davet etmesine ilişkin 'büyükşehir belediye başkanlarımız davete katılacak' dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 büyükşehirin belediye başkanını davet etmesine ilişkin 'büyükşehir belediye başkanlarımız davete katılacak' dedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu davet edilen belediye başkanlarının Külliye'deki davete icabet edeceğini belirtti ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti güzel. Belediyelerin sorunlarından bilgi almak istemesi güzel. Elbette Başkanlarımız da katılacak." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükşehir belediye başkanlarına davet!
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