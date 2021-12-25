Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep'te işçilerle buluşma konuşmasından önemli açıklamalar!

Canı| Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu. Gündüz saatlerinde Gaziantep'te hayata geçirilen projelere kurdele kestiren Erdoğan, düşüşe geçen kurlara da değinerek" Birileri döviz yükselince Türkiye ekonomisi batacak diye sevinçten yerlerinde duramıyorlardı. Kur spekülasyonu ile karşı karşıya kaldık, bunu bir saatte atıverdik. Ortada bu sert iniş-çıkışların yaşanmasına neden olacak bir şey yoktu." ifadelerine yer verdi.

Son olarak, Gaziantep'te işçiler buluşmasında, Erdem Soft Tekstil Fabrikası'nda görevli olan vatandaşlarla bir araya geldiği akşam yemeğinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın satır başlıkları;

"Organize sanayi bölgemiz de aynı azim, heyecan ve gayretle çalışan 1140 fabrikanın sahibi olan müteşebbislerimizi ve işçilerimizi ayrı ayrı kutluyorum."

"Ana muhalefetin yavru muhalefetin başındakiler bunların hiçbirisi, Türkiye'de ne olduğunun ne bittiğini farkında değiller."

"Benim Türk liram varken ne işin var senin halen yok dolardı, yok avroydu. Türk lirası, Türk lirası, alışacaksınız buna."

"Birileri yeni asgari ücreti, kurdaki dalgalanma zirveye çıktığında küçümsemeye kalktı. Şimdi bu hesabı tekrar yaptıklarını görmedik çünkü hesaplar tutmadı."

"Eleman arıyorum, bulamıyorum deniliyor. İş arayana ekmek var ama yan gelip yatarak para istersen o yok" şeklinde oldu.