Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törende yürekler ağza geldi! 3 yaşındaki çocuk ...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törende ezilmekten son anda kurtulan 3 yaşındaki bir çocuk, UMKE ekipleri tarafından kalabalığın arasından kurtarıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törende yürekler ağza geldi! 3 yaşındaki çocuk ...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törende ezilme tehlikesi geçiren 3 yaşındaki bir çocuk, UMKE ekipleri tarafından kalabalığın arasından kurtarıldı. Yürekleri ağza getiren olay, kısa süreli paniğe sebep oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törende yürekler ağza geldi! 3 yaşındaki çocuk ...

ÇOCUK ŞOKA GİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Kent Meydanında hazırlanan tören alanında vatandaşlara hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen muazzam kalabalık izdihama neden olunca 3 yaşındaki bir çocuk ezilme tehlikesi geçirdi.

UMKE ekiplerinin müdahalesi sonrası şoka giren çocuk, ailesinin yanına götürülerek sakinleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törende yürekler ağza geldi! 3 yaşındaki çocuk ...

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