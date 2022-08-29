Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törende yürekler ağza geldi! 3 yaşındaki çocuk ...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törende ezilme tehlikesi geçiren 3 yaşındaki bir çocuk, UMKE ekipleri tarafından kalabalığın arasından kurtarıldı. Yürekleri ağza getiren olay, kısa süreli paniğe sebep oldu.

ÇOCUK ŞOKA GİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Kent Meydanında hazırlanan tören alanında vatandaşlara hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen muazzam kalabalık izdihama neden olunca 3 yaşındaki bir çocuk ezilme tehlikesi geçirdi.

UMKE ekiplerinin müdahalesi sonrası şoka giren çocuk, ailesinin yanına götürülerek sakinleştirildi.