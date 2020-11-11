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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından dolar 8 TL'nin altına indi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından dolar kuru 8 TL'nin altına inerek 7,9984'e geriledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından dolar 8 TL'nin altına indi

Piyasaların açılmasıyla güne 8,1880 liradan alınarak başlayan dolar kuru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısında ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamaların ardından düşüşe geçti. Dolar kuru 8 TL'nin altına inerek 7,9984'e geriledi.

DOLAR NE KADAR OLDU? DOLAR SON DAKİKA

Dolar kuru saat 14.47 itibarıyla 7,8935 TL'den alınıyor, 7,884 TL'den ise satılıyor.

EURO NE KADAR OLDU?

Euro kuru ise 9,2649 TL'den alınıyor, 9,274 TL'den satılıyor.

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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