Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korona olmasına yönelik suç içerikli paylaşımlara soruşturma düzenlendi! İlk gözaltı gerçekleşti

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Yapılan bu açıklamanın ardından sosyal medyada cumhurbaşkanı ve eşine yönelik birtakım hakaret içerikli paylaşım yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı içeriklerde hakaret bulunmasına dayanarak re'sen soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştır" demişti.

PAYLAŞIMLARLA İLGİLİ İLK GÖZALTI

Soruşturma çerçevesinde ilk gözaltı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik provokatif ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen Pınar Ö. adlı kişi Bağcılar'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü şu şekilde bir açıklama yaptı:

"05 Şubat 2022 günü, Sosyal paylaşım sitelerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik provokatif ve Hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Pınar Ö. isimli şahıs ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Nöbetçi Savcı ile yapılan görüşmede şahsın gözaltına alınması, ifadesinin akabinde savcılık makamında hazır edilmesi talimatları alınmıştır. Konu ile ilgili olarak şüpheli şahsın Bağcılar/Güneşlide bulunan ikamet adresine gidilmiş ve şüpheli şahıs ikamet adresinden yakalanarak gözaltına alındı" denildi.