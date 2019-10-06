Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Trend Topic oldu!

"Fırat'ın Doğusu'na harekat gerçekleştirilecek mi, gerçekleştirilmeyecek mi?" konusu henüz netlik kazanmadı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar'ın son günlerde yapmış olduğu açıklamalard böyle bir harekatın gerçekleşmesi olası.

Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir konuşmada harekatla ilgili 'Barış Pınarları' ifadesini sıklıkla kullanmasının ardından harekatın adının 'Barış Pınarı' mı olacak sorusunu akıllara getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekata ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN: "BARIŞ PINARLARININ ÖNÜNÜ AÇMA VAKTİDİR"

Erdoğan, operasyona ilişkin, 'Hazırlıklarımızı yaptık, harekât planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti, belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekâtı yürüteceğiz' dedi.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasındaki 'Barış pınarları' ifadesi, sosyal medyada da gündem oldu. #BarısPınarıHarekatı etiketi Twitter gündeminde birinci sıraya kadar çıktı.

Konuyla ilgili yapılan bazı paylaşımlar;