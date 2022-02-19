Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi! Belediyeler su tarifelerinde bir bir indirime gitti!

Geçtiğimiz günlerde temel gıdada yüzde 7 KDV indirimine gidilmesinin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'li belediyelere su tarifelerinde de KDV indirimi oranında bir indirim çağrısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından belediyelerden müjdeli haberler de duyurulmaya başlandı.

İNDİRİMLER PEŞ PEŞE GELDİ.

AK Parti belediyelerinin ardından Cumhur İttifakı'nın ortağı olan MHP'li belediyelerden de ardı ardına suda indirim haberleri gelmeye başladı. Konya Büyükşehir ve Nevşehir belediyeleri su tarifelerinde yüzde 14, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ise yüzde 10 indirim yaptı. Bir yıl önce yüzde 50 indirim yapan MHP'li Amasya Belediyesi, yüzde 8.3 daha indirim yaptığını açıklayarak su fiyatını 1 liraya düşürdü.

İLK MÜJDEYİ KONYA DUYURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısından sonra suda indirimi ilk uygulayan belediye başkanı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay oldu. Konya'da su tarifelerinde yüzde 14'lük indirim uygulandı. Ağrı AK Partili Belediye Başkanı Savcı Sayan, suda yüzde 30 indirim uygulandığı müjdesini vatandaşa verdi. Nevşehir'de ise yapılan indirimin üzerine Mart ayında yüzde 7 indirim da yapacaklarını ve toplam indirimin yüzde 14'e ulaşacağı ifade edildi.

"EN UCUZ SU AMASYA'DA"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yapılan indirimlerin ardından "Toplam indirimimiz yüzde 10 oldu" açıklamasını yaptı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ise yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e çekerek indirim kervanına katıldı. Bir yıl önce 2.20 lira olan su fiyatında yüzde 50 indirim uygulayarak 1.20 TL'ye düşüren MHP'li Amasya Belediyesi, bunun üzerine yüzde 8.3 daha indirerek 1 liralık fiyattan tarifelendirmeye başladı.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "En ucuz su Amasya'dadır. Ayrıca son 3 yıldır ramazan aylarında ve dini bayram günlerinde su ücreti almıyoruz. Kış döneminde de üniversite öğrencilerinin su faturalarını belediye olarak karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.