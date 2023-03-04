Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masa ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik. Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz" diye konuştu.

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Erdoğan'ın açıklama yaptığı sırada yanında yer alan kişinin kim olduğu konusu merak edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki kim? Erdoğan açıklama yaparken arabasında oturan kimdi? sorularını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YANINDAKİ KİM? ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPARKEN ARABASINDA OTURAN KİMDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı masa ile ilgili açıklama yaparken yanında bir kişinin olması gözlerden kaçmadı. Dikkatlerden kaçmayan şahıs, herkes tarafından merak konusu oldu. Alınan bilgilere göre, Erdoğan'ın yanında oturan kişinin Cumhurbaşkanı Özel Kalem ekibinden aynı zamanda Cumhurbaşkanı başdanışmanı Zafer Çubukçu olduğu öğrenildi.