Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki kim? Erdoğan açıklama yaparken arabasında oturan kimdi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı masayla ilgili açıklama yaparken, yanında oturan kişinin kim olduğu merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki kim? Erdoğan açıklama yaparken arabasında oturan kimdi? soru başlıkları arama motorlarında sıkça araştırıldı.

YAYINLAMA
Google News

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masa ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik. Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki kim? Erdoğan açıklama yaparken arabasında oturan kimdi?

Erdoğan'ın açıklama yaptığı sırada yanında yer alan kişinin kim olduğu konusu merak edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki kim? Erdoğan açıklama yaparken arabasında oturan kimdi? sorularını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YANINDAKİ KİM? ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPARKEN ARABASINDA OTURAN KİMDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı masa ile ilgili açıklama yaparken yanında bir kişinin olması gözlerden kaçmadı. Dikkatlerden kaçmayan şahıs, herkes tarafından merak konusu oldu. Alınan bilgilere göre, Erdoğan'ın yanında oturan kişinin Cumhurbaşkanı Özel Kalem ekibinden aynı zamanda Cumhurbaşkanı başdanışmanı Zafer Çubukçu olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki kim? Erdoğan açıklama yaparken arabasında oturan kimdi?

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sivas'ta kız kavgası! Saç baş birbirine girdiler
Sivas'ta kız kavgası! Saç baş birbirine girdiler
Bir aile yok oldu! Bir babanın yaşayabileceği en zor anları: Eşi, kızı, kız kardeşi ve kuzeninden sonra şimdi de 10 yaşındaki kızını toprağa verdi
Bir aile yok oldu! Bir babanın yaşayabileceği en zor anları: Eşi, kızı, kız kardeşi ve kuzeninden sonra şimdi de 10 yaşındaki kızını toprağa verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dağılan altılı masa için ilk yorum!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dağılan altılı masa için ilk yorum!
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"
Son Haberler
Zafer Çubukçu kimdir nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Cumhurbaşkanı baş danışmanı Zafer Çubukçu'nun biyografisi
Zafer Çubukçu kimdir nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Cumhurbaşkanı baş danışmanı Zafer Çubukçu'nun biyografisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki kim? Erdoğan açıklama yaparken arabasında oturan kimdi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki kim? Erdoğan açıklama yaparken arabasında oturan kimdi?
Haber Türk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Mehmet Akif Ersoy'un biyografisi
Haber Türk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Mehmet Akif Ersoy'un biyografisi
Pendikspor camiası depremzede çocukları unutmadı!
Pendikspor camiası depremzede çocukları unutmadı!
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li Belediye Başkanları ile bir araya geldi! İşte ilk kare!
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li Belediye Başkanları ile bir araya geldi! İşte ilk kare!
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kanser ilaçlarını çaldılar kimse anlamasın diye serumlara su enjekte ettiler!
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kanser ilaçlarını çaldılar kimse anlamasın diye serumlara su enjekte ettiler!
Çok Okunanlar
Fiyatlar uçtu! İstanbul'da deprem riski yüksek ilçelerde konut fiyatları pes dedirtti!
Fiyatlar uçtu! İstanbul'da deprem riski yüksek ilçelerde konut fiyatları pes dedirtti!
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"
Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Burak Bilgehan Özpek'in biyografisi
Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Burak Bilgehan Özpek'in biyografisi
4 Mart 2023 Cumartesi Hava Durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il uyardı! Sel ve su baskınına dikkat!
4 Mart 2023 Cumartesi Hava Durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il uyardı! Sel ve su baskınına dikkat!
Fiyatlar uçtu! İstanbul'da deprem riski yüksek ilçelerde konut fiyatları pes dedirtti!
Fiyatlar uçtu! İstanbul'da deprem riski yüksek ilçelerde konut fiyatları pes dedirtti!
Enkaz altında kalan vatandaşları milli yer altı görüntüleme cihazı kurtardı!
Enkaz altında kalan vatandaşları milli yer altı görüntüleme cihazı kurtardı!
Yorumlananlar
CHP, kendi kendini yalanladı! CHP'li Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı!
CHP, kendi kendini yalanladı! CHP'li Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı!
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
AK Parti'de milletvekili adayı hazırlığı! Üç dönem kuralı rafa kalktı!
AK Parti'de milletvekili adayı hazırlığı! Üç dönem kuralı rafa kalktı!
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"