Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de! Depremden etkilenen çiftçilerin mazot ve gübre ödemeleri nakdi olarak yapılacak

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde zarar gören illerde, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilerin 2022 yılı için ödenecek mazot ve gübre destekleme ödemeleri nakdi olarak yapılacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de! Depremden etkilenen çiftçilerin mazot ve gübre ödemeleri nakdi olarak yapılacak

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından felaketten etkilenen illerimiz afet bölgesi ilan edilmişti. Bu illerde yaşayan çiftçiler için yeni kararlar alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre "2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar"da değişikliğe gidildi.

ÖDEMELER NAKDİ OLARAK YAPILACAK

Buna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler için 2022 üretim yılı mazot ve gübre destekleme ödemeleri nakdi olarak yapılacak.

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de! Depremden etkilenen çiftçilerin mazot ve gübre ödemeleri nakdi olarak yapılacak

ARTIŞ YAPILDI

Kararla havza bazlı fark ödeme desteğine ilişkin de değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, söz konusu destek kütlü pamukta kilogram başına 110 kuruştan 160 kuruşa, yağlık ayçiçeğinde 50 kuruştan 70 kuruşa yükseltildi.

Ayrıca, "Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Listesi" de düzenlendi. Afyonkarahisar-Başmakçı, Kastamonu-Daday, Kastamonu-Devrekani, Kastamonu-merkez, Kastamonu-Seydiler, Kastamonu-Taşköprü, Kırıkkale-Balışeyh, Kırıkkale-Keskin, Konya-Ahırlı, Konya-Halkapınar, Niğde-Ulukışla, Samsun-Alaçam, Samsun-Asarcık, Samsun-Bafra, Samsun-Havza, Samsun-Salıpazarı ve Samsun-Vezirköprü havzalarında desteklenen ürünlere eklemeler yapıldı.

Karar, 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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