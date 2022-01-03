Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! İhracat 2021 yılında 225 milyar 368 milyon dolar oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Raffles Otel'de düzenlenen programda, 2021 yılı dış ticaret rakamlarının açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemiz ve ekonomimiz açısından tarihi öneme haiz bu toplantı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. 2021 yılının dış ticaretini değerlendirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Milletimize böyle başarı hikayeleri yazdırdığı için hamd ediyorum.

Türk ekonomisi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme ilkeleri doğrultusunda gelişimini sürdürüyor. Az sonra açıklayacağımız ihracat rakamları hedeflerimize bağlılığımızın doğru yolda emin adımlarla ilerlediğimizin en somut nişaneleridir. Türkiye ekonomide kabuk değiştirmekte artık farklı bir lige çıkmaktadır. Elde ettiğimiz başarıların büyümemize sağladığı katkılarda ihracatımızın çok ciddi payı vardır. İhracatçılarımız akıncı ruhuyla çalışmış, istihdam oluşturmuş, üretmiş, ürettiklerini dünyanın hemen her ülkesine satma başarısı göstermiştir. Türk ekonomisin Alperenleri olarak gördüğüm tüm ihracatçılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Tarihi başarımızın gizli kahramanları olan emekçi kardeşlerimizi de kutluyorum.

"TÜRK EKONOMİSİNE ASLA KONTAK KAPATTIRMADIK"

Maske ve tıbbi malzeme konusunda Avrupa ve dünyanın pek çok yerinde yaşanan sıkıntıları hepimiz hatırlıyoruz. Güçlü sağlık altyapımızın sağladığı avantajları etkin ve verimli şekilde kullanarak salgın sürecini en iyi şekilde yönettik. Türkiye ekonomisinin ayakta kalması, üretimin aralıksız sürmesi, istihdamın sürmesi için toplumumuzun tüm kesimlerine yönelik tedbirleri devreye aldık. Milletin felaketinden siyasi rant devşirme peşinde koşan muhalefetin abuk subuk tekliflerine rağmen Türk ekonomisine asla kontak kapattırmadık. Ülkemizin salgın yönetimine katkıda bulunan en önemli faktörlerden birisi de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Son iki yıla ait ekonomik veriler Türkiye'nin başarısını açıkça ispat ediyor.

"TÜRKİYE'NİN SALGIN DÖNEMİNDE EKONOMİSİNİ EN HIZLI TOPARLAYAN G20 ÜLKESİ OLMASI BEKLENİYOR"

Mesela küresel ticaret, korumacı politikalar, salgının ticaret zincirlerinde yol açtığı kırılmalar nedeniyle çeşitli aksaklıklara maruz kalmıştır. DTÖ'ye göre küresel mal ticareti hacmi itibarıyla bizler burada hiçbir zaman yalnız kalmadık ve muhataplarımızı da yalnız koymadık. Türkiye'nin salgın döneminde ekonomisini en hızlı toparlayan G20 ülkesi olması bekleniyor. Yılın üçüncü çeyreğinde büyüme oranında itici gücün mal ve hizmet ihracatı olduğunu görüyoruz. Yüksek oranlı büyümenin yüzde 92'si net mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır. İhracat artışının büyümedeki yansımaları bilhassa sanayi üretimi, kapasite kullanımı, istihdam gibi göstergelerde daha net görülüyor. Sanayi üretim endeksi Ekim ayında yıllık bazda yüzde 8.5'lik artışla 143.6 seviyesine yükselerek rekor bir değere ulaşmıştır. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ise salgın öncesini aşarak Aralık ayı itibarıyla yüzde 78.7 seviyesine çıkmıştır. Bu ivme istihdama da olumlu aksetmiş, Türkiye ekonomisi 2021 Ekim ayı itibarıyla salgın öncesi döneme göre 2 milyon ilave istihdam oluşturmuştur.

OECD üyesi ülkelerin istihdam açısından 2022'nin 3'üncü çeyreğinde toparlanması öngörülürken Türk ekonomisi salgın öncesi seviyelere hızla ulaşmayı başarmıştır. Her kriz beraberinde birçok fırsatı da getirir. Tarih boyunca küresel kriz dönemlerini iyi değerlendiren ülkeler çok büyük sıçrama yapma imkanına kavuştular. Küresel ekonomiye yön veren ülkelerin seremcamına baktığımızda bu gerçeği görürsünüz. Ülkemiz siyasi istikrarsızlık ve iç sorunları nedeniyle çok uzun yıllar kriz dönemlerinde önüne açılan pencereleri kullanamadı.

İHRACAT REKOR KIRDI

Geçtiğimiz yılın 3. çeyreği itibarıyla ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıkmıştır. İhracatımız, tarihimizde ilk defa 200 milyar doları aşarak orta vadeli program hedeflerinin de ötesine geçmiştir. Şimdi burada büyük bir gurur ve memnuniyetle ifade etmek isterim ki 2021 yılı toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 39,2 artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Hamdolsun bu bir rekordur. Bundan 19 yıl önce nerede başladık 36 milyar dolardan devraldığımız ihracatı 2021 yılında 6 kattan fazla artırarak 225 milyar 368 milyon dolara çıkarmış olmaktan sizlerle beraber mutluyuz.

"TÜRKİYE KRİZLERİN ALTINDA EZİLEN DEĞİL, KRİZLERİ YÖNETEN ÜLKE KONUMUNA GELMİŞTİR"

Millet kaybederken, memur, emekli, işçi, esnaf kaybederken krizden nemalanan bu seçkin azınlık kazanmaya, palazlanmaya, servetini artırmaya devam etti. Türkiye'nin içine hapsedildiği bu daireyi 2002 yılında bozan biz olduk. Türk ekonomisini prangalarından kurtarmayı başardık. Serbest piyasa ekonomisi anlayışıyla rekabeti esas alan politikalarla ülkemizi kalkındırdık, güçlendirdik.

Türkiye ilk defa krizlerin altında ezilen değil, krizleri yöneten hatta fırsata çeviren ülke konumuna gelmiştir. Salgın nedeniyle ortaya çıkan alternatif tedarikçi arama eğilimleri ülkemizin küresel tedarik zincirlerindeki coğrafi avantajını öne çıkarmış ve ihracatımızın önünü daha da açmıştır. Geçen yılın 3.çeyreği itibarıyla Ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıkmıştır. İhracatımız tarihimizde ilk defa 200 milyar doları aşarak OVP'nin de ötesine geçmiştir. Bunu gururla açıklıyorum. 2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 artışla 225,4 milyar Dolar oldu. Bu bir rekordur. 2021 yılında Dış Ticaret açığı yüzde 7,8 azalışla 45,9 milyar dolara geriledi, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83,1'e yükseldi. Bu oranın 2000 yılında sadece yüzde 51 olduğu dikkate alındığında Türkiye ekonomisinin bizim dönemimizde kaydettiği ilerleme çok daha iyi anlaşılacaktır. Ama muhalefet bu işten anlamaz. Onların derdi başka. Bizim derdimiz aşk. İhracat ihracat ihracat.

"EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI ABD'YE, TÜRKİYE BUNU DA BAŞARDI"

Şu anda dünya ile yarışıyoruz. Son 12 ayın 11'inde ihracat rekoru kırdık. 2021 yılı sonu itibarıyla ihracatçı firmalarımızın sayısı 101 bin 386'ya çıktı. Nereden nereye... 2021 yılında ihracat ailemize katılan yeni firma sayısı 32 bini aştı. Daha önce 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayımız 5'ten 21'e yükseldi. Konuşuyorlar, şöyle böyle. Sen konuşmaktan anlarsın. Benim Anadolu'daki vatandaşım durmuyor. Devamlı dünyanın neresinde bir pazar varsa bu pazarları dolaşıyor. 2021 yılında 81 ilimizin tamamı ihracat yaparken, 78 ilimiz ihracatını artırmayı başardı. En fazla ihracat artışı ABD'ye, Türkiye bunu da başardı. En önemli ticari ortak AB'ye ihracatımız yüzde 33 oranında artarak 93,1 milyar dolara çıktı. AB'ye karşı net 7,7 milyar dolar ticaret fazlası verdik. 2021 yılında dış ticaret hacmimiz 496,7 milyar dolara ulaştı.

"NE OLUR TL DEYİP GEÇMEYİN, BİZİM PARAMIZ ÇOK ÖNEMLİ"

Nasıl burada futbol takımlarımızın neredeyse yarısı Afrika'dansa bu pazarlar da bizimle birlikte geleceği olgunlaştırıyor. Daha güzel olacak, hiç endişem yok. İhracatımızı değer bazında en fazla artırdığımız ülkelere bakacak olursak ABD'ye 14.7 milyar dolara, BAE'ye yüzde 94.3 artışla 5.5 milyar dolara, İngiltere'ye yüzde 22 artışla 13.7 milyar dolara ulaştık. Değer bazında en çok arttığı sektörlere baktığımızda demir-çelikte yüzde 70.9 artışla 25.9 milyar doları, motorlu kara taşıtlarında yüzde 13.3 oranında artışla 25 milyar doları, makinede yüzde 23.7 artışla 20.8 milyar doları, hazır giyimde yüzde 22.2 oranında artışla 18.3 milyar doları yakaladık. Miktar yanında katma değer olarak da artan ihracatımızın kilogram birim değeri yüzde 17 yükselişle 1.29 dolara çıkmıştır. Ayrıca Türk Lirası ile ticaret gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını her geçen gün daha yukarı taşıyoruz. Ne olur TL deyip geçmeyin, bizim paramız çok önemli. İnşallah paramız belirleyici olacak, hiç endişe etmeyin. 2021 yılı itibarıyla 205 ülke ve bölgeye ihracat işlemlerimizi milli paramız ile gerçekleştirdik. Türk Lirası ile yaptığımız dış ticaret hacmi 183 milyar liraya ulaşmıştır. Mal ticaretindeki güçlü performansın hizmet ticareti rakamlarımıza müspet yansıdığını görüyoruz. Hizmet ihracatımızın bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 60'a yakın artışla 53 milyar dolara ulaşmasını ve cari işlemler dengesine 23 milyar dolarlık katkı yapmasını bekliyoruz.

OVP'nin geçtiğimiz yılki hedefini zaten aşmıştık. Bu programda önümüzdeki sene için yaklaşık 231 milyar dolarlık ihracat belirlemiştik. Gelecek yıl da bu rakamın üzerine çıkacağına inanıyorum. Bakan Bey sen de inanıyor musun? Bütün buradaki kardeşlerimiz de buna inandıktan sonra biz bunu aşarız. 2022 ihracat hedefimizi 250 milyar dolar olarak revize ediyoruz. Siz bu hedef doğrultusunda ilerlerken biz de sizin yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Eylül ayındaki son buluşmamızda İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nin müjdesini vermiştim. Faaliyete 2022 Mart ayında geçecek şirketin ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Finans merkezini de bir an önce harekete geçireceğiz. 2022 yılı için ihracatı desteklemek için ayırdığımız bütçeyi artırıyoruz. Yazılım, bilişim, sağlık turizmi, eğitim, teknik müşavirlik, savunma, makine ve eczacılık üzerine tüm sektörlerimize yönelik yeni destek programlarını devreye alıyoruz. Uzak ülkeler stratejisinin tanıtımını önümüzdeki günlerde yapacağız. İhracatımızın kesintisiz sürmesi için kara, deniz, hava ve demiryolu yatırımlarımızı geliştiriyoruz.

Ülkemizi elektronik ihracatta da lider ülkeler arasına taşımak için yeni stratejiler hazırlıyoruz. KOBİ'lerimiz ve bireysel girişimcilerimiz başta olmak üzere 35 binin üzerinde kayıtlı kullanıcısına yol gösteriyoruz. Bu uygulamayı yeni nesil ihracat modelleri kapsamında güncelleyerek etkinliğini artıracağız."