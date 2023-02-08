Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş deprem bölgesinde konuştu: "Bütün imkanlarımızı seferber ettik!"

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ili etkiledi. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde depremzedeleri ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Pazartesi 04:17'de gerçekleşen deprem felaketi 10 vilayetimizi vurdu. 10 vilayetimizin merkezi de burasıydı. Kahramanmaraş'ta bu deprem ilk adımı burada yaşadık ve ondan sonra da dalga dalga 10 vilayetimizde gerçekleşti. Ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574. Yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444.

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Bütün imkanlarımızı seferber ettik ve devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle birlikte yürütmektedir.

'VATANDAŞLARIMIZ EVET DERLERSE KENDİNİ OTELLERE YERLEŞTİRECEĞİZ'

Tüm illerimizde bakan arkadaşlarımızla birlikte operasyonun koordinasyonunu yürütüyoruz. İlk gün bazı sıkıntılar yaşandılar ama... Biz vatandaşlarımızın asla sokakta kalmasına müsaade edemeyiz. Buradan bir duyuruyu daha yapmak istiyorum. Şu anda benim vatandaşlarımdan Antalya, Alanya, Mersin gibi illerimizde otellerle görüşmelerimizi yaptık. Buralardaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan vatandaşlarımız varsa, biz vatandaşlarımızı bu otellere yerleştirmeye hazırız.

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Çok ciddi bir oda kapasitesine de ulaştık. Vatandaşlarımız olur ya bu çadırlardan memnun olmayabilirler, 'evet' derlerse kendilerini bu otellere yerleştireceğiz. bu adımlarla işimizi çok daha kolaylaştırmış olacaklardır. Bizim de çalışmalarımız çok daha hızlanacak, daha rahat hale gelecek. İlk etapta yollarda ve havaalanlarında sıkıntılarımız oldu. Akaryakıtta vs. bazı ufak tefek aksaklıklar var.

'PROVOKATÖRLERE FIRSAT VERMEMENİZİ ÖZELLİKLE İSTİYORUM'

Tüplerimizi de illerdeki koordinatörlerimiz dağıtımı yapmak suretiyle çadırlardaki ısınma sıkıntısını da geçirmiş olacaklar.

Provokatörlere fırsat vermemenizi özellikle istiyorum. Basın mensubu arkadaşlarımın fırsat vermemesini istiyorum. Bugün birlik olma, dayanışma zamanıdır. Tüm imkanlarımızı seferber etmiş haldeyiz. Ailelere belli desteğimizi vereceğiz.

Hazine maliyeden bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. Bu bütçeyle beraber her ailemize 10 biner lira inşallah şu an hükümet olarak ulaştıracağız. Onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz."