Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu: Kur spekülasyonunu bir saatte atıverdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Kültür Merkezi yanında Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Şehitkamil Vadi Park, AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ve Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binası ile yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bir asır öncesi burada istiklal ve istikbal ateşini yakanların torunları bugün de meşaleyi taşıyorlar. İstiklalinin bedelini kanı ile, kalkınmanın bedelini alınteri ile ödeyen Gaziantep bunun değerini çok iyi bilir. Biz AK Parti'yiz. Suriyeli kardeşlerine düşman nazarı ile bakan bir Bay Kemal yok burada. Muhakkak ki müminler kardeştir. Biz kardeşlerimize onları gönderecek yer aramayız. Silahlardan kaçmışlar ise, kapımızı onlara nasıl açmışsak, bugün de açarız, yarın da açarız. Ülkemizde 5 milyona yakın Suriyeli kardeşimiz var, Bay Kemal bundan rahatsız. Onların kardeşlik gibi bir anlayışı yok.

KILIÇDAROĞLU'NA BEDAVA ELEKTRİK TEPKİSİ

Şanlıurfa'ya gidiyor bir başka yalan, Adana'ya gidiyor bir başka yalan söylüyor. Şanlıurfa Belediyesi'ni verin, elektriği bedava verelim diyor. Bre cahil, belediyenin böyle bir yetkisi var mı? Adana Belediyesi sizde, elini tutan mı var, ver hadi. Elektriği veren biziz be hey cahil. Seçimlerden önce elektriği, suyu bedava vereceğiz dediniz, neyi bedava verdiniz? Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. 2023'e giden yolda bir daha bu tuzaklara düşmeyelim, bunları hüsrana uğratalım.

Antep'e olan şükran borcumuzu yatırımlarımız ile ödemeye çalışıyoruz. Gaziantep'e her seferinde hizmet ve yatırım heybemizi doldurarak geliyoruz.

Bay Kemal, icraat, icraat. Laf değil. Birileri ellerinde hesap makineleri ile fabrikaları saymaya başladı. Daha çok sayarsınız. Baktılar ki, eksiği yok fazlası var, konuyu hemen kapattılar. 6.OSB'yi kuruyoruz. Bay Kemal lütfedip gelirsen, yerini gösterirler. Buradaki fabrikaları da sayabilirsiniz. Bu vesile ile beyranını, kebabını, baklavasını yerler, ağızları tatlanır. Sohbet ederler, yürekleri tatlanır. Yoksa bizimle uğraşmaktan hayatı kendilerine zehir edecekler.

Yatırım bedeli 5 milyar 92 milyon TL'yi bulan yüzlerce eserin resmi açılışını bugün yapıyoruz.

Bizim şu anda KYK yurtları olarak hamdolsun açtığımız yurtların sayısını ben unuttum. Bay Kemal ve avanesinin böyle bir derdi yok.

"ASİYE EMİN ELLERDE"

İşte Asiye yavrumuzun başına gelenler. Beyaz Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza! Bu yavrumuz hamdolsun şuan emin ellerde. Ömer Özkan hocamıza yavrumuzu teslim ettik. Yapılacak operasyonlarla inşallah yavrumuzu sağlığına kavuşturacağız.

"BEN EKONOMİSTİM"

Bugün Cumhur İttifakı'na saldıranlara baktığınızda, ülkemize de düşman olduğunu görürsünüz. Birileri döviz yükselince Türkiye ekonomisi batacak diye sevinçten yerlerinde duramıyorlardı. Halbuki kurun dengesiz dalgalanması 84 milyonu olumsuz etkiliyor. Bizim meselemiz döviz kurunun şu veya bu rakam olması değildir. Bay Kemal bunları bilmez, benim işim bu, ben ekonomistim. Türkiye'nin gerçekleri ile, ülkemizin menfaatleri ile ilişkisi bulunmayanların spekülasyonları ile ülkemizi boğmak istediler. Kur spekülasyonu ile karşı karşıya kaldık, bunu bir saatte atıverdik. Ortada bu sert iniş-çıkışların yaşanmasına neden olacak bir şey yoktu.

ERKEN SEÇİM

Bay Kemal, Meral Hanım boşuna uğraşmayın. Seçim Haziran 2023'te yapılacak. Öne gelmesi söz konusu değil. Türkiye bir hukuk devleti olarak gereğini yerine getiriyor. Bay Kemal ne diyordu faizi sıfırlayın. Dün öyle dedin bu defa farklı konuşmaya başladın. Yaşananlar bunların ne kadar sığ olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki yıl Gaziray'ı da açmayı planlıyoruz. Son 19 yılda yaptığımız sulama tesisleriyle arazileri açtık. 300 bin dekar daha araziyi suyla buluşturuyoruz. "

Detaylar gelecek...