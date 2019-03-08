Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting programının ardından Mardin'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinge katılmak üzere öğlen saatlerinde Mardin'e geldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin ardından vali ve belediye başkan adaylarıyla özel bir görüşme yaptı. Mardin'deki programını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentten ayrılarak Siirt'e hareket etti.