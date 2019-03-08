Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinge katılmak üzere Siirt'e geldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda vatandaşlara seslenecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemek için çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren alana geldi. Havaalanına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda vatandaşlara seslenmesi bekleniyor.