Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bu teknolojide Türkiye dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nden seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

"Aziz milletim, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün burada bağımsızlığımızın yeni temsilcisi AKINCI'nın vesilesiyle bulunuyoruz.

Ağustos bizim için zaferler ayıdır. Türkiye'nin son 10 yıldır başarı hikayesinin en başında savunma sanayi vardır. Çok değil bundan 10 yıl önce bize bu aracı parasıyla bile satmayan, 'Bugün git yarın gel' diyenler vardı.

Bu başarının arkasında 'Yapamayız, becemeyiz' diyenlere inat 'En iyisini biz yaparız' diyenler var. Bugün AKINCI'yla birlikte Türkiye'de dünyanın en iyi 3 ülkesinden biri olmuştur.

Bu başarının arkasında Bayraktar ailesini şahsım ailem ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum. Son yüzyılda 2 büyük savaş yaşayan dünyamız çetin çatışmalarla karşı karşıya kaldı. Göç, salgın, açlık, kıtlık gibi felaketler dünyanın gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

Dünyanın dört bir yanında zulümler yaşanıyorsa hangimiz sırtımızı mazlumlara dönerek yaşamaya devam edebiliriz? Elbette bu sorunlar çözümsüz değildir. Dünyada olup bitenlere baktığımızda kimi ülkelerin teknolojilerini sınırları değiştirmek için kullandığını görüyoruz. Türkiye olarak geliştirdiğimiz her bir teknolojiyi insanlığın hizmetine sunuyoruz.

Türk askerinin adım attığı her toprak huzur buluyor. Terör örgütlerinin işe yaramadığı durumlarla gizli ambargolarla netice almaya yöneldiler. Dünyada örneklerini sıkça görmeye başladığımız, geçmişte milletçe de yaşadığımız deneyimler Türkiye'nin gücünü artırması gerektiğini söylüyor. Değerli kardeşlerim bizim başka vatanımız yok. Bizim gidecek başka bir yerimiz de yok. Onun için vatanımıza milletimize sıkı sıkı sahip çıkacağız. Eğer bölgemizde huzur ve istikrar sağlanacaksa bunun Türkiye'siz gerçekleşmesi düşünülemez.

Şimdi hedefimiz kendi inşa ettiğimiz kısa pistli uçak gemilerimize inip kalkabilen SİHA'lar geliştirmektir."

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