Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'un 5. yıldönümü kapsamında Ulusa Sesleniş konuşmasında bulundu. Erdoğan, "Dün başaramadılar, bugün başaramadılar yarın da inşallah başaramayacaklar. Güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar. Bu büyük milletle dünyayı yerinden oynatırız." ifadelerini kullandı.

İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"HESABINI SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Her yaştan, her meslekten, her kesimden insanıyla bu hayasızca akına gövdelerini siper ederek gördükleri her yerde darbecilerin önlerini keserek, anadan, yardan, evlattan, serden geçerek verdikleri mücadele sırasında gazilikle şereflenen kardeşlerimize de şükranlarımı sunuyorum.

Ülkemize ve milletimize yapılan ihaneti asla unutmayacağız. Bu alçaklığın hesabını yakaladığımız tüm hainlerden sorduk, sormaya devam edeceğiz.

"KARDEŞLİĞİMİZİ PEKİŞTİRDİKLERİNİ ANLAYAMADILAR"

Geride bıraktığımız 8 yılda farklı görünümler altında yaşadığımız saldırılar, vatanımıza sahip çıkma mücadelemizin sürüp gideceğine işaret ediyor. Envai kılıktaki terör örgütleri üzerinden tedavüle sürülen senaryoların amacı; ülkemize diz çöktürmek, milletimizi esir etmek, topraklarımızı yağmalamaktır. Gezi olaylarıyla sosyal çatlaklar oluşturmaya çalışanlar, aslında bünyemize birlik ve beraberlik aşısı yaptıklarını göremediler. Terör örgütlerini kullanarak topraklarımızı tehdit edenler, bu yaptıklarıyla aslında kardeşliğimizi pekiştirdiklerini anlayamadılar.

"KENDİMİZ İÇİN NE İSTİYORSAK TÜM İNSANLIK İÇİN DE ONU İSTİYORUZ"

Bizim sadece ve sadece tüm insanlık adına dile getirdiğimiz hak ve adalet taleplerini kendilerininki gibi siyasi riyakarlık olarak görenler, mazlumların sesi, soluğu, umudu haline gelmemizi kavrayamadılar. Biz sadece kendimiz için ne istiyorsak tüm coğrafyamız, dostlarımız, tüm insanlık için de aynısını istiyoruz.

Dün Suriye'de bunu yaptık, Libya'da, Karabağ'da bunu yaptık. yarın da inşallah Afganistan'da ve başka yerlerde aynı hakkaniyetli duruşla kardeşlerimizin yanında olacağız. 15 Temmuz aynı zamanda bu büyük vizyonun da sembolüdür.

"DÜN DE BAŞARAMADILAR, BUGÜN DE BAŞARAMAYACAKLAR"

15 Temmuz sadece kendi ülkemizde istiklal ve istikbalimize sahip çıkmanın değil, bu büyük vizyona sahip çıkmaktır. Hamdolsun milletimiz bizi anlıyor, bizimle birlikte yürüyor. İşte bu yüzden 'Türkiye geçilmez' diyoruz. Dün başaramadılar, bugün başaramadılar yarın da inşallah başaramayacaklar. Güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar. Bizim yoldaşımız milletimiz. Bizim yoldaşımız tüm şehitlerimiz. Bizim yoldaşımız, dünyanın dört bir yanında kalbini ve bize dikmiş mazlumlardır. Bu büyük milletle dünyayı yerinden oynatırız."