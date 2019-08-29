Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları belirtti;

Suriye’nin kuzeyinde, Irak’ta ve Doğu Akdeniz’de ülkemize karşı kurulan tüm tuzakları bozmaya kararlıyız. Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının gasp edilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için, canından aziz bildiği vatanı uğrunda aynı fedakârlık ve cesareti göstermeye hazırdır.