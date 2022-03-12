Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İstiklal Marşı açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın Kabulünün Yıl Dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajda İstiklal Marşı'nın Türkiye Cumhuriyeti için önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "milletimizin ortak değeri ve kardeşliğimizin çimentosudur." şeklinde değerlendirdi.

"HER ZAMAN SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayımladığı mesaj şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu metinlerinin başında gelen İstiklal Marşımız, milletimizin binlerce yıllık devlet birikimini ve medeniyet değerlerini akıllara ve gönüllere işlemiştir.

Merhum Mehmet Akif Ersoy'un istiklal harbimizin manevi cephesini tahkim etmek üzere kaleme aldığı İstiklal Marşımız, milletimizin ortak değeri ve kardeşliğimizin çimentosudur.

Millî Mücadele ruhunun sembolü olan İstiklal Marşımızda ifade bulan değerlere her zaman sahip çıkacak, yeni nesillerin de bu değerlerle yetişmesi için var gücümüzle çalışacağız."

"ETRAFINDA KENETLENMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"İstiklal Marşı'nın yazılmasının ve TBMM tarafından kabul edilmesinin 100. yılı dolayısıyla geçtiğimiz yılı İstiklal Marşı Yılı olarak ilan ederek, yıl boyunca düzenlenen özel etkinliklerle Milli Marşımızın anlam ve öneminin daha güçlü idrak edilmesini temin ettik.

Bütün bir millet olarak ebedi ve ezeli kardeşliğimizi her zaman diri tutacak ve İstiklal Marşımız etrafında kenetlenmeye devam edeceğiz. İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını hayırla ve şükranla yad ediyor,

vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."