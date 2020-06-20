Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kars Barajı paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, inşa bedeli 330 milyon lira olan Kars Barajı için sosyal medya hesabı twitter üzerinden açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ''Türkiye’ye kazandırdığımız yeni bir gurur abidesi olan Kars Barajı milletimize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun.''