Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kars Barajı paylaşımı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün açılışını gerçekleştirdiği İstanbul'daki Vahdettin Köşkünden yapımı tamamlanan Kars Barajı için sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, inşa bedeli 330 milyon lira olan Kars Barajı için sosyal medya hesabı twitter üzerinden açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ''Türkiye’ye kazandırdığımız yeni bir gurur abidesi olan Kars Barajı milletimize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun.''
Türkiye’ye kazandırdığımız yeni bir gurur abidesi olan Kars Barajı milletimize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/rb4jHaIdzf— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 20, 2020
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