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  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit askerler Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep, Uzman Çavuş Ahmet Akdal, Uzman Onbaşı Gökhan Çakır ile Er Tevfik Yasin Keser için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da meydana gelen eğitim uçuşu kazasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep, Zeytin Dalı harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal ve Uzman Onbaşı Gökhan Çakır ile Mersin'de otobüs kazasında şehit olan Er Tevfik Yasin Keser için başsağlığı diledi. Erdoğan, Gençcelep, Akdal, Çakır ve Keser ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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