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  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan müjde: Test sürüşleri başlıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan müjde: Test sürüşleri başlıyor

Fuat Oktay "(Ankara-Sivas YHT) Kısmet olursa bu yıl sonu itibarıyla neredeyse test sürüşlerine başlıyor olacağız. Ama kısmet olursa 2020 sonu itibarıyla da bu hattı tamamlamayı arzu ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan müjde: Test sürüşleri başlıyor

Fuat Oktay "(Ankara-Sivas YHT) Kısmet olursa bu yıl sonu itibarıyla neredeyse test sürüşlerine başlıyor olacağız. Ama kısmet olursa 2020 sonu itibarıyla da bu hattı tamamlamayı arzu ediyoruz" dedi.

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