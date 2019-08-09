Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan müjde: Test sürüşleri başlıyor Fuat Oktay "(Ankara-Sivas YHT) Kısmet olursa bu yıl sonu itibarıyla neredeyse test sürüşlerine başlıyor olacağız. Ama kısmet olursa 2020 sonu itibarıyla da bu hattı tamamlamayı arzu ediyoruz" dedi.

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Fuat Oktay "(Ankara-Sivas YHT) Kısmet olursa bu yıl sonu itibarıyla neredeyse test sürüşlerine başlıyor olacağız. Ama kısmet olursa 2020 sonu itibarıyla da bu hattı tamamlamayı arzu ediyoruz" dedi. Ayrıntılar geliyor... Etiketler : açıklama, Fuat Oktay



