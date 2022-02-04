Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Yunanistan'a net uyarı: "Başkalarının gazına gelme, bedelini Yunan halkı öder!"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, A Haber kanalında katıldığı canlı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yunanistan'ı da net bir dille uyaran Fuat Oktay, "Sakin ol, başkalarının dolduruşuna gelme, bunun faturasını Yunan halkı öder." şeklinde konuştu

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

ATATÜRK ANITINA YAPILAN SALDIRI

"Sosyal medyada yapılan paylaşımlara bakarsanız bunun arkasındaki provokatif yapıların kimler olduğunu görürsünüz. Ama şunu unutmasınlar, eski Türkiye yok artık. Arzu ettikleri sonucu alamayacakları provokatif eylemlerdir bunlar. Türkiye vesayet odaklarının at koşturacağı bir ülke değil. Muhalefet vesayete umut bağlamak yerine proje üretsin."

'KIŞ KARTALI' OPERASYONU

"Son derece etkili bir operasyon oldu, devamı gelecek. Terörü kaynağında kurutmak ve yerinde yok etme amacımız var. Yerinde dediğimiz şey gelip bizi vurmalarını beklemek değil, tamamen taarruz ederek sınır ötesinde yok etme arzumuz var."

"DEAŞ'LA MÜCADELE EDEN TÜRKİYE OLMUŞTUR"

"DEAŞ'ın nasıl bölgeye veya bölgelere müdahil olmak için kullanılan bir enstrüman olduğunu görüyorsun. Bu enstrümanları oluşturanlar sonuçta kullandıkları enstrüman aracılığıyla Türkiye'yi vebal altında bırakma cüretini de göstermişlerdir. Sahada DEAŞ'la fiili mücadele eden, bu uğurda şehitler veren, Türkiye olmuştur. Terör örgütleri dediğimizde DEAŞ, PKK, uzantısı PYD ve FETÖ, nasıl iç içe olduklarını görüyoruz. ABD açıktan destek veriyor. Hiçbir terör örgütüyle mücadeleyi bir başka terör örgütü üzerinden yürütemezsiniz. Biz diyoruz ki ziyaret ettiğimiz ülkelerde, sizin ülkenizde faaliyette bulunan bu örgüt size de aynı şeyi yapacaktır günü geldiğinde, biz tecrübemize dayanarak sizi uyarıyoruz. Zannetmeyin ki FETÖ bu kadar akıllı, o da tamamen başkasından aldığı talimatı uygulayan taşeron bir yapıdır."

"ARZU EDERİZ Kİ RUSYA DA KABUL EDER BİR ARAYA GELMEYİ"

"Ukrayna ziyareti son derece başarılı geçti. Rusya ile de çok kapsamlı bir görüşme olacak. Bazıları bu başarıyı saklamak istese, görmek istemese bile, Türkiye dünyanın saygı duyduğu, bölgede ve dünyada ağırlığı olan bir lidere sahip. Görüşmeler Türkiye'de devam edebilir. Ukrayna bunu kabul etti, Rusya tarafından henüz bir Açıklama gelmedi. Liderler seviyesinde bir görüşme için cumhurbaşkanımızın arabuluculuk boyutunda en uygun isimlerden birisi. Ukrayna ziyarette bunu kabul ettiğini, bu görüşmenin Türkiye'de yapılabileceğini açıkça ifade etti. Arzu ederiz ki Rusya da kabul eder bir araya gelmeyi. Bölgede tırmanan bir krizin aslında sonuçta zarar vereceği yapı sadece iki taraf olmayacaktır, Karadeniz özelinde Türkiye de dahil bölgenin, Avrupa'nın tamamını etkileyecektir. Birçok alanda işbirliğimizin olduğu iki dost ülkenin kendi aralarındaki sorunu yine barışçıl yollardan çözmesini arzu ederiz."

"GÖÇ KONUSUNDA EN AĞIR FATURAYI BİZ ÖDEDİK"

"Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğu. Böyle giderse bunun faturasını ödemeye devam edecektir. Barış içerisinde yaşayan iki komşunun üreteceği katma değer her iki ülkenin kendi vatandaşları açısından çok ciddi bir refah üretecektir. Ama ne yazık ki bu refah başkalarının işine gelmiyor. Göç konusunda en büyük faturayı biz ödedik. İlk andan itibaren kapılarımızı açtık. Şu an itibarıyla 3.8 milyona yakın Suriyeli var. 19 kişinin donarak öldürüldüğü birçok vakayı yaşıyoruz. Botlarla farklı adalara gidenlerin botların şişlenerek, iğnelenerek batırıldığı cinayetleri görüyoruz. Biz dünyada en çok dış temsilciliği olan 5. ülkeyiz. Bütün buralarda anlatmaya çalışıyoruz ama görmüyor, görmek istemiyorlar, Türkiye'ye insan hakları dersi vermek istiyorlar."

OKTAY'DAN YUNANİSTAN'A ÇAĞRI

"Bölgede Türkiye'nin içerisinde olmadığı hiçbir projenin, senaryonun Türkiye'ye rağmen hayata geçirilmesi mümkün değildir. Türkiye'nin son zamanlarda bölgede son derece yapıcı ilişkileri var; buna BAE de İsrail de dahildir. Yunanistan'a önerimiz şudur: Sakin ol, başkalarının dolduruşuna gelme, bunun faturasını Yunan halkı öder. Oldubittiye getirerek, zamana yayarak kazanacağını düşünüyorsa Yunanistan, kazanamayacağını görecektir."

ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME

"Geçen Karabağ özgürleştirilmesi, bizim de sonuna dek desteklediğimiz süreç savaş gibi algılansa da aslında barışın anahtarı. Karşılıklı özel temsilciler atandı, olumlu mesajlar karşılıklı verildi. Arzu ederiz ki bu süreç hızlanır. Ermenistan'la ümit ediyorum ki çok kısa sürede yol alırız, o koridorlar açılır, o koridorlardan da bambaşka bir pencere açılacaktır. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Antalya Diplomasi Forumu'na gelecek."

İSTANBUL'DAKİ KAR ESARETİ

"Sorun bizim yıllardır beklediğimiz bir bereket; kar, yağış bekliyoruz, çok mutluyuz. Bu yağışın ne tür sıkıntıları getireceğini bilmek durumundaysanız o şehrin belediye başkanı olduğunuzu ifade ediyorsanız. Olabilecek en ufak aksaklığı önceden planlamak ve hazırlık yapmak durumundasınız. Kimse balığı sorgulamıyor. Randevu verebilirsin. Ama herhangi bir şey olduğu zaman bizim randevularımız iptaldir. Benim vatandaşım sıkıntıda ise, o sıkıntıda olduğunda siz sıcak bir kaloriferin, sobanın başındaysanız, bulunduğunuz yeri hak etmiyorsunuz."

3600 EK GÖSTERGE

"Bu yıl çözeceğiz, mayıs ya da haziranda gündeme gelecek."