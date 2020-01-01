Cumhurbaşkanı Yardımcısı "Libya'da ne işimiz var?" sorusuna önemli açıklama!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bugün gündeme dair önemli konulara değindi ve merak edilen soruları cevaplandırdı. Gündeme dair değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Libya'da, Kıbrıs'ta ne işiniz var? diye soranlara sesleniyorum. Bize karşı oynanan oyunları yıkmak, bu oyunları bozmak üzere oradayız" diye konuştu.

AA Editör Masası'nda kritik açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin verdiği dinamizmle, ekonomik saldırıların tamamen üstesinden gelinmiştir.

(Barış Pınarı Harekatı) Kendisine karşı çok farklı bir planı yırtarak çıkan bir Türkiye var orada.

Ekonomide 2019'da dengelenme ve disiplinin sağlandı, 2020'de yeni bir şahlanış dönemine geçilecek

LİBYA'YLA OLAN ANLAŞMA HAKKINDA

(Libya'da, Kıbrıs'ta ne işiniz var) diye soranlara sesleniyorum. Bize karşı oynanan oyunları yıkmak, bu oyunları bozmak üzere oradayız. Ne demek kardeşim ne işimiz var? Biz ayaklarını atamayacak şekilde denizde bize karşı oynanan oyunlar var. Bunları yırtmak üzere oradayız. Bence kamuoyunun da; bazılarının anlayabileceğini zannetmiyorum ama Meclis'te de gördük ne yazık ki. Orada ne olduğunu, Cumhurbaşkanımızın ne demek istediğini irdelememiz gerekiyor diye düşünüyorum.

Bir Doğu Akdeniz'de, iki Libya ile olan anlaşmayla da bize karaya hapsetme oyununu bozduk. Yunanistan'ın son zamanlarda gündeme getirdiği bir harita var. Türkiye zannediyorlar ki içerde. Biz bu gelişmeleri dikkatle takip ettik. Biz tarihte de bunu yaşadık. Tehdit ettiler bizi her iki tarafta da. Barış Pınarı'nda da... Bütün dünya karşımıza dikildi.

"TÜRKİYE'YE KARŞI KURULAN OYUNLAR BAŞARISIZ OLUR"

Türkiye'siz herhangi bir planın bölgede başarılı olma şansı asla ve asla yoktur. Kim olursa olsun... Türkiye'ye karşı kurulan oyunlar başarısız olur. Senato'ya ne vermeyi düşünüyorsunuz gibi çok ilginç bir soru vardı... Yani Senato'ya niye biz bir şey verelim anlamadım? Siz bizim parlamentomuza ne vermeyi düşünüyorsunuz? Aynı şeyi AB yapmak istedi Kıbrıs ile ilgili. Biz yine aynı şeyi söyledik: Sakın ola ki bizi tehdit etmeyin

Bir taraftan bunlar olurken diğer taraftan da aslında hem Rusya ile hem Amerika ile liderler seviyesinde; aynı zamanda İngiltere, Almanya dahil, en rahat görüşen, en sık görüşen ortak payda olan Türkiye'dir ve Cumhurbaşkanımızdır. Birkaç gün sonra sayın Putin burada olacak.

100 YILLIK SEVDAMIZ

27 Aralık'ta yapılan bir yerli otomobil olayı. Bizim 100 yıllık sevdamız. Derinden çok ciddi bir çalışma gidiyor, hiçbir çalışmamız durmuyor bizim. Devrim otomobilleriyle başlayan süreç devam etti. TANAP'ı düşünün. Hazar'dan aldığınız doğal gazı buradan Türkiye üzerinden... TürkAkım'ı açıyoruz. Enerji koridoru olma anlamında çok ciddi yol kat edildi. Uydu projeleri apayrı. 5A bitmek üzere, 2020'de fırlatıyoruz. 5B hazırlanıyor. Savunma Sanayii'ndeki ilerlememizi zaten konuşmaya gerek yok. S400 krizi yaşadık, yine aynı şeyi söyledik: "Bizi tehdit etmeyin" F-35 ile S-400'ün ne alakası var. F-35 İsrail'de uçtuğunda bölgeden teknolojisi çalınmıyor da Türkiye'de uçtuğunda mı teknolojisi çalınıyor? Bugün F35'lerle ilgili yaptığınız şeyin hukuki dayanağı yoktur. Konuları birbirinden ayırabilecek kadar da tecrübeli olmanız gerekiyor büyük devletseniz.

TÜRKİYE SAVAŞ UÇAĞI YAPACAK

F-35 ile S-400'ün ne alakası var. F-35 İsrail'de uçtuğunda bölgeden teknolojisi çalınmıyor da Türkiye'de uçtuğunda mı teknolojisi çalınıyor? Türkiye savaş uçağı yapacak; hem insanlısını hem insansızını hem de F-35 veya ötesindeki bir özellikte bunu yapıyor olacağız.

(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Sorunların yüzde 98'inin uygulamadan kaynaklandığını gördük, sistemden değil."