Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan GSM operatörleriyle ilgili açıklama geldi

İstanbul'daki 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından üç büyük operatörün GSM hatlarında yoğunluktan dolayı kopmalar yaşanmıştı. Vatandaşlar tarafından da büyük tepkiyle karşılanan olayla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamada bulundu. Oktay, "GSM şirketlerinin kapasiteleri artırılacak" ifadelerini kullandı. Oktay, İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği iddiasıyla ilgili de "Afetin yönetimi davet beklemez" dedi.

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