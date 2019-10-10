Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay'dan net 'Barış Pınarı Harekatı' mesajı

Oktay açıklamasında "En başından beri bölgemizde terör devleti oluşmasına izin vermeyeceğimizi söyledik. Bölgeyi teröristlerden temizleyinceye kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Türkiye sivil kayıp olmamasına özen gösteriyor. (YPG/PKK saldırılarında) 6 sivil şehit düştü. Bunlardan biri 9 aylık bebek. Tüm dünya farkı görmeli. Bir tarafta terörle mücadele eden sorumlu bir devlet var, diğer tarafta terör örgütü" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Biz Kürtlerle değil, YPG/PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Dünya terör örgütüyle Kürtleri birbirinden ayırmalı" ifadelerini de kullandı.